£Ä£å£Î£Á¡¦¥½¥È¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Î®½Ð¤«¡¡¡Ö£³Ç¯£±£°²¯±ß¡×Ä¶¤Ç°ÖÎ±¤â¡ÄµåÃÄ¤ÏÉÔ°Â¤Þ¤ß¤ì
¡¡Æñ¹ÒÉ¬»ê¤«¡££Ä£å£Î£Á¤Î¥Í¥Õ¥¿¥ê¡¦¥½¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Îµî½¢¤ò½ä¤Ã¤ÆµÞÅ¸³«¤À¡££±£¹Æü¤ÎÎ¥Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬¥½¥È¤ÎÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î¶ËÅì¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤ÏÀµÆóÎÝ¼ê¤Î¥«¥Î¤¬¶Ø»ßÌôÊª¤Î¸¡ºº¤ÇÍÛÀÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢£±£¶£²»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀïÎÏºÆÊÔ¤¬µÞÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°Ìî¤«¤é¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¤òÆóÎÝ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£²´§²¦¤Î¥ª¥º¥Ê¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤é£Æ£ÁÂçÊª³°Ìî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¥½¥È¤ÎÂ¸ºß¤ËÃíÌÜ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥È¤ÏÂ¾¤Î£Í£Ì£Â¤ÎÂçÊª¤è¤ê°Â²Á¤Ê¾å¤ËÆóÎÝ¤â´Þ¤áÆâ³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£Ã±¤Ë¥«¥Î¤Î·êËä¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤é¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ë¡×
¡¡·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Î¥½¥È¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢½Ð¾ì£±£±£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£²ÎÒ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢£³Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ªÈ×¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ï¸«»ö¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥ê¡¼¥°£µ°Ì¥¿¥¤¤Î£²£µËÜÎÝÂÇ¡¢£·£¸ÂÇÅÀ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢µåÃÄ¤â°ú¤Î±¤á¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°Êý¿Ë¤À¡£¤·¤«¤·¥½¥È¤ÎÂåÍý¿Í¥µ¥¤¥É¤Ï£²Ç¯·ÀÌó¤Îº£µ¨¿äÄêÇ¯Êð£±²¯£¸£µ£°£°Ëü±ß¤«¤éÂçÉýÁý¤È¤Ê¤ë¡Ö£³Ç¯£±£°²¯±ß¡×¤òºÇÄã¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Ê¤¬¤éÊÆÂç¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤ä¹ñÆâÂ¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢£Ä£å£Î£Á¤È¤Ï£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ÄÎ±¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ã¥ÄÂ¦¤ÏÁá¡¹¤È¥½¥È³ÍÆÀ¤Ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¹þ¤ß¤Î£²Ç¯£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò¸ò¾Ä°Æ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££Ä£å£Î£Á¤ÎµåÃÄ¼þÊÕ¤«¤é¤â¡Ö²¾¤Ë¤³¤Î³Û¤ò¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ëº£¥ª¥Õ¡¢¥½¥È¤¬¶¯¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥â¡Ê¥í¥Ú¥¹¡Ë¤òÂàÃÄ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥È¤¬Íèµ¨¤â¥Ù¥¤ÂÇÀþ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾ðÀª¤À¡£