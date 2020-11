トランプ大統領の生命線は「口」である。不動産王であると同時に、テレビタレントとして知名度を上げた同氏は、4年前の大統領選挙当時から、大衆を熱狂させ、扇動する話術に類まれな才能を見せた。4年の任期のなかでは、Twitterでの発信と、「トランプ・チャンネル」と呼ばれるFOXニュースの強力なサポートで、世界から顰蹙を買うような無理筋の政策も強引に押し通してきた。が、その「口」がついに塞がれようとしている。ニューヨーク在住ジャーナリスト・佐藤則男氏が、アメリカの重大な変化をリポートする。

【写真】トランプ支持者たちは、街に繰り出し選挙の不正を訴える。トランプ排除で混乱が収拾する見通しはない

* * *

11月3日の投票日、テレビ各局が選挙特番で視聴率を競っているなかで、キイ・ステートの一つとされていたアリゾナ州で「トランプ敗北」をいち早く報じたのはFOXニュースだった(この件はすでにNEWSポストセブンでリポートした)。トランプ・チャンネルとまで呼ばれる同局が真っ先にトランプ氏の劣勢を伝えたことに筆者は驚き、その分析を番組で披露した予測チームの責任者アーノン・ミシュキン氏はクビになるのではないかと書いた。案の定、その報道を見てトランプ氏が激怒したという話が翌日の新聞で伝えられた。

この小さな、しかし明らかに異様な出来事には、後日談と、そして知られざる伏線があったようである。まず後日談だが、トランプ陣営もやはりこの“スクープ”をおかしいと感じたようで、ミシュキン氏について緊急調査が行われた。つまり、「民主党の回し者ではないか」という嫌疑だ。その結果、確かにミシュキン氏は民主党の一部議員に献金していたことがわかった。陣営は、ミシュキン氏が2000年以降、4500ドルを政治献金しており、そのうち500ドルが共和党に、残りの4000ドルが民主党に対するものだったと公表した。

メディア選挙、メディア政治が意識されるようになったクリントン時代以降、アメリカの政界では、自分に何か不利なことが起きた場合は、素早く行動し、事実を把握し、すぐさま公表することが基本原則になっている。だからこそ、脱税疑惑のトランプ氏が納税記録をいつまでも公表しないことや、バイデン氏がファミリー・ビジネスで不正にカネを受け取っていない証拠を出せないことが有権者の失望を招いているのである。

それにしても、仮にミシュキン氏が民主党びいきだったとしても(上記の献金だけでそう断じるのはやや乱暴だが)、それを隠して彼の一存で「トランプ劣勢」を発表したとは考えにくい。そこに「伏線」が感じられるのである。筆者は選挙当日、あえてFOXニュースを中心に選挙特番を見ていたが、奇妙に感じたのは、トランプ氏の「首席補佐官」とまで言われていた人気アンカーマンのショーン・ハニティ氏の出番が明らかに少なかったのも奇妙に感じられた。トランプ氏とFOXの関係に変化があったのだろうか。

非常に興味深いものを見つけた。選挙直前の10月27日のトランプ氏のツイートである。

《The biggest difference between now and 2016 is @FoxNews. They are a whole different deal. Despite this, our campaign is doing much better, with bigger crowds and even more (much!) enthusiasm, than we had in 2016. Big Debate & SCOTUS Win! Real Polls have us winning everywhere!》

(現在と2016年の大統領選挙の最も大きな違いはFOXニュースだ。FOXと我々は全く異なった関係にある。それにも負けず、有権者は2016年よりも多く集まり熱狂している。討論会も最高裁も世論調査でも、我々はどこでも勝てる!)

ずっと蜜月が続いていたトランプ氏とFOXには、選挙前から亀裂があったようである。その後の動きを考えると、もともとFOXと良好な関係にある共和党の上層部が、選挙前から「トランプ切り」を考えていた可能性が高い。共和党重鎮たちは、選挙結果がバイデン勝利に傾くと、相次いでトランプ批判を始めた。トランプ氏の法廷闘争や敗北を認めないとする姿勢にも賛同していない。トランプ氏を「しっぽ切り」することで自分たちが生き残ろうという戦略に転換したのだろう。

さらに、頼みのTwitterなどのSNSでも、トランプ氏の発言を非開示にしたり、トランプ支持者のアカウントを停止したりするなど、強硬な措置が取られるようになった。

アメリカは「トランプを黙らせろ」という影なる力学で動き始めている。ただし、トランプ氏を7000万人以上の有権者が選んだことも事実だ。バイデン氏の得票との差はわずかである。強権でトランプ氏の口を封じれば、ますます暴動や混乱の危険も高まるだろう。