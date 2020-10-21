¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤ó»¦³²¤Ç35ºÐÊì¿Æ¤òÂáÊá¡¡¡ÈÆâ±ï¤ÎÉ×¡É¤ËÇ¥¿±¤ò¹ð¤²¤º
²¬»³»Ô¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï21Æü¸á¸å¡¢35ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
20Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢²¬»³»Ô¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï21Æü¸á¸å¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍÑ¿åÏ©¤ËÅê¤²¹þ¤ß»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢35ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Êì¿Æ¤Ë¤ÏÆ±µï¤¹¤ëÆâ±ï¤ÎÉ×¤¬¤¤¤Æ¡¢Ç¥¿±¤Î»ö¼Â¤Ï¹ð¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£