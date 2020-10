デザイナーのMichael Ma(@apple_idesigner)氏が、リーク情報やApple Watch Series 6にラインナップされた新色をもとに制作した、iPhone12 Proのレンダリング画像を公開しています。

iPhone12 Proシリーズの本体カラーは、iPhone11 Proにラインナップされているミッドナイトグリーンが廃番になり、代わりにダークブルー(ネイビーブルー)が追加されると台湾DigiTimesが伝えています。



Apple Watch Series 6のステンレススチールケースモデルには、「グラファイト」カラーが追加されています。



Michael Ma(@apple_idesigner)氏が新たに制作したレンダリング画像は、これらの情報をもとにしたものです。



Updated #iPhone12Pro Render in Graphite, Navy Blue, Silver and New Gold.

Render by @apple_idesigner, follow for more. pic.twitter.com/vuw4nWGTzl

— Michael Ma (@apple_idesigner) September 27, 2020