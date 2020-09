ベトナム南部ビンズオン省のアパートが警察の摘発を受け、使用済 コンドーム が大量に押収された。リサイクルして販売するために集められたものだったという。ベトナムメディア『Tuoi Tre News』などが報じた。ベトナム南部ビンズオン省タンユエン(Tan Uyen)で今月19日、使用済コンドーム約32万4千個、約360キロ分が警察に押収されていたことが明らかになった。ベトナム北中部ゲアン省出身でアパート(一部報道では倉庫とも)の所有者であるパム・ティ・タン・ゴク(Pham Thi Thanh Ngoc、33)は、警察の取り調べに「ある人物から毎月、使用済みコンドームが持ち込まれていた。その人物については知らない」と語っているというが、押収された数が数だけに組織的な犯行である可能性もあるようだ。パムによると、持ち込まれたコンドームは洗って乾燥させた後、男性器を模した張形(ディルド)で形を整え、その後は箱詰めして販売する手筈だったという。リサイクルの過程に製品の消毒は含まれておらず、押収されたコンドームは箱詰めされていなかった。また『Metro』では「リサイクルされたコンドームはビンズオン省内のホテルや屋台に供給されていた」と伝えている。ベトナムでは毎年5〜6億個のコンドームが消費されており、リサイクル品が市場に出回っているとすれば細菌感染症などの健康被害が懸念される。性感染症を防ぐはずのコンドームの使用で、別の病気に罹るようなことがあれば大問題であろう。画像は『Tuoi Tre News 2020年9月22日付「Police bust condom recycling facility in southern Vietnam」』『Metro 2020年9月23日付「More than 300,000 used condoms were being repackaged and sold in Vietnam」(Picture: ViralPress)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)