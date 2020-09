Shinchan topping merit list, I mean what's wrong in that. 'Education for all' is a global movement ????????#shinchan pic.twitter.com/A2jwnqKlAF— Prashant Dixit (@PrashantTdixit) September 1, 2020

Is 'Nobita' next?https://t.co/yZxin4YX89— News18.com (@news18dotcom) September 1, 2020

by Demetri Parides日本にはかつて、 クレヨンしんちゃん の主人公・野原しんのすけが学長を務める「のはらしんのすけ儀塾大学」がありましたが、インドの大学では野原しんのすけの名前が成績最上位にランクインしてしまう珍事が発生しました。Police Case Filed After Cartoon Character Shinchan Tops BSc Honours In Bengal College: Reporthttps://www.ndtv.com/india-news/police-case-filed-after-cartoon-character-shinchan-tops-bsc-honours-in-bengal-college-2288477What’s Happening? Now ‘Shinchan’ Tops Merit List in Bengal College After Sunny Leone & Neha Kakkar | India.comhttps://www.india.com/viral/whats-happening-now-shinchan-tops-merit-list-in-bengal-college-after-sunny-leone-neha-kakkar-4127936/インド最大手の通信社Press Trust of India(PTI)は2020年9月1日、西ベンガル州にあるシリグリ大学が発表した理学士号(優等学位)の成績優秀者リストの最上位に、「Shinchan Nohara」と記載されたと報道しました。シリグリ大学の関係者はPTIに対し「彼の名前はすぐに削除され、正しいリストが大学のウェブサイトに掲載されました。これはいたずら行為によるものだったので、我々は警察に苦情を申し立てました」と話しているとのことです。インドの西ベンガル州ではここ数日の間に、マルダ地区にあるマニクチャック大学の成績優秀者リストにボリウッド歌手であるNeha Kakkar氏の名前が掲載される事件や、州都コルカタにあるアストッシュ大学など複数の大学の成績優秀者リストに、ボリウッドで女優として活躍している元ポルノ女優のサニー・レオーネ氏の名前が掲載される事件が発生しています。いたずらの被害を受けた4つの大学はいずれも、西ベンガル州警察のサイバー犯罪対策チームに被害届を提出しているとのこと。どのような経緯で漫画のキャラクターや有名人の名前が大学の成績優秀者リストに紛れ込んだのかは記事作成時点では不明ですが、西ベンガル州では新型コロナウイルス感染症対策として入学手続きなどのオンライン化を進めており、シリグリ大学ではオンライン申請の情報を元にしたリスト作成を外部委託していました。このニュースを受けて、Twitterでは「しんちゃんが成績優秀者リストに入ることのなにがいけないんですか?『万人のための教育』が世界の流れじゃないですか」とのツイートや……「次はのび太かな?」といったツイートが投稿されていました。