À¾Â¼¥³¥í¥ÊÂÐºöÂç¿Ã¤¬¡¢»Ù»ý¼Ô100¿Í¤ò½¸¤á¥Ñ¡¼¥Æ¥£³«ºÅ¤ÎÌµ¿À·Ð
¡¡¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ã¤¤²á¤®¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡£··î29ÆüÌë£·»þÈ¾º¢¡¢¹Á¶è¤Ë¤¢¤ë£·³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢Çò¤¤¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤¬Ää¤Þ¤Ã¤¿¡£¼Ö¤«¤é¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¡¢ËèÆü²ñ¸«¤Ç¸«¤ë¤¢¤Î´é¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºöÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ç¤¢¤ëÀ¾Â¼¹¯Ì(¤ä¤¹¤È¤·)½°µÄ±¡µÄ°÷¤À¡£
¡¡¥³¥í¥ÊÂè£²ÇÈ¤ÇÂç¤ï¤é¤ï¤Î¤Ï¤º¤ÎÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë²¿¤ò¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤³¤ÎÌë¤Ï¡¢À¾Â¼Âç¿Ã¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØÀ¾Â¼Âç¿Ã¤ò°Ï¤à²ñ¡Ù¡£²ñ¤Ë¤Ï100¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Êý£µ»þÈ¾¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¤¬£²»þ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢À¾Â¼Âç¿Ã¤¬ÅÐÃÅ¤·¤ÆÌó40Ê¬¤Î¹Ö±é¤È¼Áµ¿±þÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤ÏËèÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥í¥Ê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤È¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¡£¼ã¤¤¿Í¤Î´¶À÷¤¬¥°¡¼¥Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢·ÐºÑ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î»²²Ã¼Ô¡Ë
¡¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ó¥ë¤Î£´³¬¡£¥Õ¥í¥¢ÌÌÀÑ¤Ï¤ª¤è¤½470Ö¤À¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¹¤µ¤ÏÌóÈ¾Ê¬¡£100¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬Äó¸À¤¹¤ë¡Ö£²£í°Ê¾å¤Î´Ö³Ö¡×¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢ÅöÆü¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¿©»ö¤Ë¥ï¥¤¥ó¤Þ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿©»ö¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¡¢ÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¹Ö±é¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¾Â¼Âç¿Ã¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ï£´»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¿Ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ï¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¡×¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤À¤¬¡¢¹Ö±é¸å¤ÎÀ¾Â¼Âç¿Ã¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢µ¼Ô¤Ëµ¤¤Å¤¯¤äÈÝ¤äÂÁá¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¾Â¼Âç¿Ã¡¢°ì¸À»Ç¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ª¡×¤È¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤âÅú¤¨¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤ÏÌë¤Î°Ç¤Ø¤È¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä½ñ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢
¡ÖÌ±´Ö¤Î²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö±é¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤«¤é¤Ï¥³¥í¥Ê´¶À÷ÂÐºö¤Ë½½Ê¬ÇÛÎ¸¤¹¤ë¤È¤Î¤´ÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤È¤À¤±²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¼çºÅ¼Ô¤ÏËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ë²óÅú¤»¤º¡Ë¡£
¡¡À¾Â¼Âç¿Ã¤Ï£¸·î£µÆü¤Ë¤âÅÔÆâ¤Ç»Ù±ç¼Ô¤ò½¸¤á¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ì·½â¤À¤é¤±¤Î¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Í´Ö¤Ë¡¢³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¡Ê¤¿¤É¡Ë¤ë¥³¥í¥ÊÂÐºö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Ï¤Ê¤Ï¤Àµ¿Ìä¤Ç¤¢¤ë¡£
8·î7Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY¡ÙºÇ¿·¹æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö3Ì©¶õ´Ö¡×¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦À¾Â¼Âç¿Ã¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¡¦Åç ñ¥ÂÀ¡¡
¾ÜºÙ¤Î½ñ¤«¤ì¤¿µ»ö¤Ï¥³¥Á¥é¡ª