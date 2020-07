イギリスの農場で飼われていた羊が何者かに襲われ、生きたまま火を付けられたというニュースが届いた。羊は獣医のもとに運ばれたが、重傷だったため安楽死となった。『Farmers Weekly』『Mirror』などが伝えている。被害に遭ったのは、イングランド東部リンカンシャーにある農場で飼育されていた3頭の羊だ。警察によると犯行は7月17日から18日にかけて行われたとされており、3頭の羊は四輪駆動車に轢かれ、うち1頭はそのまま死んでしまった。残りの2頭は何とか生き延びたものの、生きた状態のまま何者かに火を付けられたという。羊を飼育していたトム・フレンチさん(Tom French)は、発見当時のことを「隣人が羊が死んでいることを教えてくれたんです。駆けつけると1頭が車に轢かれ、足を焼かれて死んでいました。その後に生きている羊を見つけましたが、背中に液体のような物を掛けられて火を付けられたようでした」と話しており、写真には背中が黒く焼けてしまった羊が写っている。発見当時2頭の羊が生き残っていたが、重傷を負っていたために安楽死させられた。トムさんは「過去には犬に襲われたことがありましたが、今回のような事件は初めてです。生きた動物に火を付けるなんて理解できません」と犯人に対する怒りをあらわにしている。野生動物犯罪捜査員のマーティン・グリーンさん(Martin Green)は「これは非常に恐ろしい事件で、残念なことに意図的な犯行です。犯人を裁判にかけるため調査を進めています」とコメントしている。トムさんの農場では、過去に8頭の羊が行方不明になっており警察に通報していた。警察は何者かに盗まれたか、車で追いかけられて近くの川で溺れ死んでしまったのではないかと推測していたが、今回の件も含めて目撃者による情報提供を呼びかけている。このニュースが掲載されたメディアには、「無害な羊がこんな酷い目に遭うなんて悲しい」「残酷過ぎる。どうしてこんなことができるのか理解しがたい」「犯人が捕まったら重く罰せられるべきだ」といったコメントが寄せられている。画像は『Farmers Weekly 2020年7月21日付「Farmer distraught after sheep burned in ‘horrific’ attack」』『Mirror 2020年7月21日付「Sheep burned alive and deliberately run over as ‘horrific’ animal cruelty probed」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)