´Ú¹ñÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿·ºî¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢ÆüËÜ¥²¡¼¥à¤òÅðºî¡©¡ÄÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖÁ´¤¯»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤¡×
´Ú¹ñÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ê¡¦¥è¥ó¥½¥¯£Ð£Ä¤Î¿·ºî¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ£ô£ö£Î¤Î¡Ø²ÆµÙ¤ß¡Ù¤¬ÆüËÜ¤¬È¯Çä¤·¤¿£Ð£ì£á£ù£Ó£ô£á£ô£é£ï£î¡Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ËÍÑ¥²¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡££±£·Æü½é¤á¤ÆÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø²ÆµÙ¤ß¡Ù¤Ï½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¤ÈÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤¬¹¾¸¶Æ»¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¥É¡Ë¤Î¤¢¤ëµùÂ¼¤Ë¤¢¤ë²È¤ò¼Ú¤ê¤ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤¹ÆâÍÆ¤À¡£Æó¿Í¤Ï»¶Êâ¡¢ÎÁÍý¡¢ÇÀºîÊª¤Î¼ý³Ï¡¢ÂÎÁà¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï³¨Æüµ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç°ìÆü¤ò½ª¤¨¤ë¡£
ÊüÁ÷¸å£±£¸Æü¡¢¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ø²ÆµÙ¤ß¡Ù¤¬ÆüËÜ¥½¥Ë¡¼¼Ò¤¬ºî¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤Ê¤Ä¤ä¤¹¤ß¡Ù¤òÅðºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡££²£°£°£°Ç¯ÆüËÜÆâ¼ûÍÑ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï£±£¹£·£°Ç¯ÂåÆüËÜ¤òÇØ·Ê¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÔ»Ô¤Î¾¯Ç¯¤¬ÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤¹Æü¾ï¤ò¥²¡¼¥à²½¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÏÅÄ¼ËÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÁª¤ó¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤¬¼ç¤ÊÆâÍÆ¤À¡£ËÌ³¤Æ»À¥¸ÍÆâ³¤¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¼ç¤ÊÃÏÊý¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ£´ÊÔ¤Þ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÀìÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÏÄã¤¤Êý¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï²ÆµÙ¤ß¤ËÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Æ¼ïÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ³¨Æüµ¤ò¤Ä¤±¤ëÁ´ÂÎÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤¬µï½»¤¹¤ë½»Âð¤âÆâÉô¹½Â¤¤Ê¤É¤¬Å¨»º²È²°¡Ê²òÊü¸åÀ¯ÉÜ¤Ëµ¢Â°¤·¤Æ°ìÈÌ¿Í¤ËÊ§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í½êÍ¤Î½»Âð¡Ë¤Î¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â½Ð¤¿¡£
ÏÀµÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï£±£¹Æü¡Ø²ÆµÙ¤ß¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¡£À½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÆÃÄê¥²¡¼¥à¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ºÅö¥²¡¼¥à¤òÃÎ¤é¤º¡¢Á´¤¯»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¨»º²È²°¤ò¤á¤°¤ëÏÀµÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö£±£¹£µ£°Ç¯Âå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¸ÅÂð¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À½ºî¤ò½àÈ÷¤¹¤ë²áÄø¤Ç¸µ¤Î¾õÂÖ¤òÅÚÂæ¤Ë²°º¬¤Î¿§¤È³°´Ñ¤òÊÒÉÕ¤±¤ëÄøÅÙ¤Ç¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö²È¤äÆâÉô¶õ´Ö¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿´ÃÏ°¤µ¤òÃí°Õ¿¼¤¯¹ÍÎ¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏºòÇ¯´ÚÆü³ëÆ£¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¹Ô¤²á¤®¤¿È¿±þ¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨¡Ø²ÆµÙ¤ß¡Ù¤¬ÆüËÜ¥²¡¼¥à¤Î·Á¼°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Êº£²ó¤ÎÏÀµÄ¤Ï¡Ë¤ä£Ð£Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤ÈºÇ¶á¤ÎÈ¿Æü¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Æ¯¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î´Ö¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÆüËÜ¥²¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤òÌäÂê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£