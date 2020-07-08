釜山（プサン）で隔離場所を３回も無断に離脱した海外から入国した日本人が警察に告発された。

釜山市保健当局は自宅隔離の通告を受けても隔離場所を離脱した疑い（感染病予防および管理に関する法律違反）で日本国籍の５０代男性Ａ氏を警察に告発したと８日、明らかにした。

市によると、Ａ氏は３日、日本を出発、仁川（インチョン）空港に入国した。無症状で仁川空港検疫台を通過した後、海外入国者専用ＫＴＸに乗って釜山駅に到着した。

３日午後、釜山駅選別診療所で新型肺炎の診断検査を受け、５日陰性判定を受けた。Ａ氏は陰性と判定された日に隔離場所を離脱した。５日午後３時ごろ、現金を引き出すために釜山東莱区（トンネグ）住居地を抜け出して近所の現金自動受払機に外出した。６日正午には郵便物取り扱い所と割引店を相次いで訪問した。

Ａ氏の無断離脱事実は自宅隔離者の専担管理職員の不意点検で摘発された。防疫当局はこの日、本人を対象に調査を実施しており、調査結果により後続措置に出る計画だ。

一方、韓国で自宅隔離措置を違反した最初の外国人は日本人男性Ｂ（２３）氏で、５月２１日拘束された。韓国検察は自宅隔離措置に違反して住居地を無断離脱したＢ氏に懲役６カ月の宣告を請求した。