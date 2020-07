元NFLコリン・キャパニックの青春時代を描くドラマを『ボクらを見る目』クリエイターが製作

1980年代に実際に起きた、有色人種の少年たちに対する免罪事件を鋭い切り口で描いたNetflixの問題作『ボクらを見る目』。本シリーズでクリエイターを務めたエヴァ・デュヴァネイが、アメリカン・フットボールのスター選手で、活動家でもあるコリン・キャパニックの高校時代を描くドラマを、Netflixで製作することがわかった。米DeadlineやNetflixメディアセンターが報じている。

キャパニックは、サンフランシスコ・フォーティナイナーズでクォーターバックとして活躍したナショナル・フットボール・リーグ(NFL)のアメリカン・フットボール選手で、同チームに所属していた2016年8月に、「黒人や有色人種への差別がまかり通る国に敬意は払えない」との理由で、試合前の国歌斉唱で起立を拒否し、大きな話題となった。

キャパニックとデュヴァネイがタッグを組むことになった6話構成となるミニシリーズ『Colin in Black&White(原題)』では、キャパニックがティーンエイジャーだった時代と、カリフォルニア州ターロックでアメリカン・フットボールとバスケットボール、野球で成功を収めた初期の時代が中心に描かれる。

キャパニック自身がナレーターを務める6話構成の本シリーズは、2019年に企画が始まり、今年5月に脚本が完成。白人家庭の養子として育った黒人少年キャパニックの子ども時代と、クォーターバックの選手として才能を開花させながら、自身のアイデンティティを見出していく過程を、本人自らの視点で振り返るリミテッドシリーズ。キャパニックが、いかに社会的に、そして文化的な良心を発達させていったか、その影響や彼が育った環境にフォーカスが当てられるとのこと。特にキャパニックの礎を築いた高校時代に焦点をあて、活動家となる今日に至るまでの行動や経験について詳しく描いていく。

