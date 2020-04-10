¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ê¥à¥¸¥ó¡×¤Ä¤¤¤ËÁ´°÷²ò¸Û¡ª³¹¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇä¤ê¾å¤²È¾¸º
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬·ã¸º¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É6¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ê¥à¥¸¥ó¡×¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤8Æü¡Ê2020Ç¯4·î¡Ë¤Ë±¿Å¾¼ê¤Ê¤É½¾¶È°÷550¿ÍÁ´°÷¤Ë²ò¸Û¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÞ¤¤ç²°³°¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Ìó80¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÁ°¤Ë¡¢¶â»Ò·òºî¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë½Å¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£4·î7ÆüÉÕ¤ÇÁ´°÷¤ò²ò¸Û¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëº£²ó¤Ï¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡Ö¾Íè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë½¾¶È°÷¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý²ò¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·Çï¼ê¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·ã¸º¤·¤¿µëÎÁ¤è¤ê¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤
¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ê¥à¥¸¥ó¡×¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¾èµÒ¤¬·ã¸º¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶â»Ò¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç40¡Á50Ëü±ß¤ÎµëÎÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢10Ëü±ßÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¼º¶ÈµëÉÕ¤ò¤â¤é¤¦Êý¤¬º£¤Î¼ýÆþ¤è¤ê¹â¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¼º¶ÈµëÉÕ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤ê²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¹ñ¤«¤éÊ§¤ï¤ì¤ë¼êÅö¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð50Ëü±ß¤ÎµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¿Å¾¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼º¶ÈµëÉÕ¶â¤È¤·¤Æ1·î¤¢¤¿¤ê30Ëü±ß¤ò1Ç¯´Ö¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÙ¹¾°ìÀ¸¡¦ÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ï¤¤Î¤¦9Æü¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Î1¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬62ºÐ¤Ç¡¢70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò°÷¤â¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë³¹Ãæ¤ËÆ¯¤¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê²ò¸Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ë¤½¤³¤«¤é¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ê²ñ¤Î¹ñ»³¥Ï¥»¥ó¤Ï¡Öº£²ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏË¡Åª¤Ë¤Ï¤³ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
üâ¶¶ÃÎÅµ¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¡Ö¤«¤ê¤Ë¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¤ò¼õµë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ÎÌÜÅª¤Çµ¶ÁõÅª¤Ê²ò¸Û¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¶â»Ò¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖË¡Î§Åª¤Ë¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸å¤ÇËÍ¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡Ö´¶À÷¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢À¸³è¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶ìÆù¤Îºö¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¹ñ¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡×
°ÂÇÜÆâ³Õ¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¤Î¤À¡£