ついに人を刺す事件が…!

コロナ差別が吹き荒れる。そんなことを予感させる衝撃のニュースが飛び込んで来た。

〔photo〕gettyimages

3月14日米国テキサス州でアジア系アメリカ人の家族3人(父親と2歳と6歳の子供2人)がスーパーマーケット「サムズ・クラブ」で刺されるという事件が起きた。

犯人として捕まったのは19歳のホセ・ゴメス。ABCニュースが入手したFBIのレポートによるとホセ・ゴメスの犯行動機は「その家族(被害者)が中国人で他の人に新型コロナウイルスを感染させようとしていると思ったため刺した」とのことだ。

またFBIのレポートは「新型コロナウイルス感染拡大にともない、アジア系アメリカ人へのヘイトクライムがアメリカ全土で拡大しており、アジア系アメリカ人のコミュニティを危険にさらしている」と分析している。

私はこのニュースを聞いてFBIが指摘するようなコロナ差別が起きる可能性は無きにしもあらずと思った。私自身、海外に住む日本人として確かにコロナ関連の差別が起きうる予兆を感じ取っていたのだ。

男性がボソッと「コロナ」とつぶやいた…

米国テキサス州でアジア系アメリカ人の家族3人家族が切り付けられた3月14日の事件の1週間ほど前の3月上旬。私は南米コロンビア第二の都市メデジンの電車に乗っていた。

男性と女性のカップルが入ってきた。女性が私の方を見た。その後に男性の頭を両手で持って私の方に顔を向けさせた。そしてその女性は「ギャー」という素振りを冗談っぽくした。

photo by Gettyimages

最初は何なのだろうと思った。その後男性がボソッと「コロナ」とつぶやいたのだ。

ああコロナウイルスのことかと合点がいった。個人的にはあまりにも彼らが直球ストレートだったので悪意剥き出しには見えなかった。冗談半分だったのだろう。

それでも言われる側としては全く気持ちの良い体験ではなかったのもまた確かである。冗談だとしてもコロナウイルス扱いというのはある種「非人間化」の所業であり不気味に感じたのだ。

帰宅して私はこの起きた出来事についてしばし考えてみた。もし自分自身がコロンビア人だったとしてアジア人もしくは欧米人旅行者を見るとどう思っただろうか。

上のカップルの様に直球で「コロナ」と言うことはなかったとは思う。

とはいえ内心では「ちょっと避けたい」と思っただろう。自分自身にもリスクを回避する本能的とも言える、ある種の差別意識は存在しているわけだ。

「コロナ差別」という現象

人間は外界を把握するに際して対象に対して分かりやすい形で何らかのレッテルを貼ることで情報を単純化すると言われている。

そのレッテル貼りが悪い方向に過剰に動くと差別へとつながる側面はあるだろう。

photo by istock

差別とは”特定の集団や属性に属する個人に対して特別な扱いをする行為”である。今回受けたこの言動は”コロナ差別”と命名しても良いのではないだろうか。

予期せぬ形で差別と言える出来事に遭遇した私はこのコロナ差別と差別という現象に関心を持つ事になった。

私は早速Twitterで「コロナ 差別」と調べてみた。すると驚くほど大量の海外在住邦人の「コロナと言われた」Tweetが出てきた。

またYouTubeにはフランスや米国などにおいてアジア系の人がコロナ差別を受けているというニュースが数多くアップデートされている。

本稿では現在、世界中で巻き起こっているコロナ差別の状況に迫る。その状況は私の予想を遥か超えたものであった。

日本人やアジア人だけではない

2月上旬、コロンビアにおいてテレビを見ると新型コロナウイルスの話を聞かない日はななくなっていた。ダイヤモンドプリンセスと中国湖北省武漢市の感染者の急増が取り上げられていた。3月に入るとイラン、イタリア、米国の感染者の増加が注目を浴びた。

photo by istock

私がコロナ差別を受ける数日前、コロンビア在住の米国人(アングロサクソン系の見た目)と話したときにも「最近、路上でコロンビア人にすれ違う際に『コロナ』と陰口と共に避けられることがあった」と言っていた。

つまりコロンビアでコロナ差別に遭遇しているのはアジア人というか外国人全般の可能性が高そうだ。

その時点でのコロンビアでの新型コロナウイルス感染者は少なかった(2020年3月10日時点)。それと比較すると米国、日本、中国、イタリア、スペイン、フランス、ドイツなどの感染者は圧倒的に多かった。

コロンビア人は海外から来る旅行者を見るとコロナウイルスを持っているかもと考えリスクを避けたい感情を持っているのだろう。

コロナウイルス扱いされた側は不快なことは間違いないが、リスク回避、不安に起因した感情自体は人間の性質であり理解できる所もある。

ただこのコロナ差別が現在さらに酷くなっているのかどうなのかは私自身が外出していないため確認できていない。現在コロンビアでは国内での感染拡大に伴い外出禁止令が発令されている。3月25日〜4月13日までだ。食料や薬の購入以外での不要な外出は罰金もしくは禁固刑となる。スーパーや薬局以外の店はすべて閉まっており路上には人がいない。

外出禁止令が発令された3月25日時点では新型コロナウイルス感染者は数十人ほどだったが4月3日現時点では1000人を超えた。

剥き出しの「悪意」

ただし欧米や中東になるとこのコロンビアとはまた違った様相を呈している。コロナウイルスをきっかけにアジア人への差別もどうやら起きている様なのだ。

コロナウイルスは初期には中国湖北省武漢市を中心に感染者が急増した。センセーショナルな報道はSNSでスマホ経由で一瞬で駆け巡った。中国人=コロナウイルスというレッテル貼りがなされアジア人が一緒くたにされてコロナ差別をしていると考えることもできる。

ただ「コロナが怖い」というコロナウイルスそれ自体を原因として差別的な言動や行動を取る人もいるようだがそう単純ではないようだ。

ニュースやTwitterを見ていると海外在住、旅行中の日本人のコロナ差別に遭った報告をたくさん見ることができる。見てみると明らかに悪意剥き出しのコロナ差別が伺える。

・NBAの渡邊雄太選手がボールを持った瞬間「コロナ」という野次



・フランスの日本料理屋に「出て行けウイルス」というスプレーの落書きがかかれた。

ÉPIDÉMIE - Un restaurant Japonais a été vandalisé à #BoulogneBillancourt près de #Paris. Les mots « Coronavirus », « dégage » ont été inscrits sur la devanture du restaurant. (@BoulognePlus) #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/Tmk2BezV8O - Conflits (@Conflits_FR) February 17, 2020

街中を歩いてたら、ある人には、「コロナ コロナ」と言われ、ある人には、「Fuck you chinois!!!」と言われながら、ライターを投げられてとても痛かったです。



俺が何かしましたか?アジア人ってだけでこんなことするのおかしいと思いますが…。

本当に差別が激しい。 - きなこ (@kinako_look695) March 12, 2020

コロナの名を借りた「排外主義」

・あるフランス在住の学生はコロナ、コロナと叫ばれてFuck you chinois!!(中国人≒東洋人)と言われた後にライターを投げつけられた。・あるドイツ在住の人は通りすがりの男女に「コロナ、コロナ」と言われた。・エジプトを旅している人は子供だけじゃなく大人ともコロナ、コロナと言ってくると報告。・トルコを旅行していたい人は何度も何度もコロナ、コロナと言われた

他にも日本人以外のアジア人が被害に遭ったコロナ関連の差別も多数報告されている。

・米国ニューヨークの地下鉄で黒人男性が立ち上がって「Tell him to move」と叫んでアジア人男性にファブリーズを吹きかける

There's not a single confirmed case of an Asian infected in NYC. Stop discriminating cause the virus definitely doesn't. #racist #coronavirus pic.twitter.com/Wt1NPOuQdy - Celia Au (@ItsCeliaAu) March 4, 2020

Singaporean student in London seeks eyewitnesses after coronavirus-related taunt and assault https://t.co/UD7AChHdyq - The Straits Times (@STcom) March 3, 2020

・イギリスでシンガポール人男性が4人組に囲まれて「I don’t want your coronavirus in my country」殴られて重傷を負う。

こうした数多の差別の事例を見るともはや「コロナが怖い」以外の動機が混じっているようにも思える。

まず、その差別をしている人にしても自分はコロナウイルスに感染していない根拠が何かあるのだろうか。ないはずだ。これはその差別をしている当事者もわかっている話であろう。

現在起きているコロナ差別には「コロナが怖い」というものだけでなくコロナを口実にした人種差別が行われているようにも見えてくる。

コロナはポリティカルコレクトネスを吹き飛ばし差別意識を表面化させたのかもしれない。

またシンガポール人が殴られたケースでは「I don’t want your coronavirus in my country」はコロナと言う口実を得たことで活性化した排外主義的な動きにも見える。

「冗談」では済まされない

コロナ差別は異常なまでに至る所で起きておりコロナと言う名前を借りた人種差別、排外主義運動を引き起こすキッカケにすらなっているのではないか。

コロナウイルス扱いと言うのはある種の「非人間化」の営みとも言えるし、この言葉遣いの鈍感さは軽視してはならないように思う。大げさとも思われるかもだが歴史のあらゆる戦争において兵士の相手に対する共感性を低減させ攻撃行動へのハードルを低くするために真っ先に行われるのが「非人間化」なのだ。

話が飛躍してしまったが何より「コロナ」と言われた側は気分は良くない。私は自らこのコロナ差別を些細ながらも体験したのでよく分かる。人によっては酷く落ち込む人もいるはずだ。

差別的な言葉は間違いなく人を傷つける。人を絶望に陥れる破壊力がある。

もちろん上に挙げたコロナ差別が起きている国でも一部の人々が差別に加担しているだけである。実際、私のコロンビア人の友人でコロナ差別をする人は誰もいない。

前述した様に人間は外界を把握するに際して何らかのレッテルを貼ることで情報を単純化する。その人間の認知の仕方が差別と密接に結びついていると考えるなら差別を無くすことは簡単ではないだろう。

しかしながらコロナ差別をする少数の人の言動によって大いに傷つく人もいるのだから「冗談」と笑いごとで済まして良い話でもまたないはずだ。