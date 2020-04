Amazon Prime Videoの映画やテレビ番組が、iOS/iPadOSアプリおよびApple TVから直接レンタル・購入可能になりました。これまでAmazonは、Appleにアプリの売上の30%を払うのを嫌い、iOSアプリからのレンタル・購入を不可としていました。

Amazonは、iOS/iPadOSとApple TV向けに「Prime Video」アプリを提供しています。しかしこれまでは、このアプリからAmazon Prime Videoのコンテンツをレンタル・購入することはできませんでした。アプリ内課金では売上の30%をAppleに納めるルールがあり、Amazonはこれに従うことを拒否したためです。



ところが米国では現地時間4月1日から、Prime Videoアプリを開くと「ムービーナイトが楽しくなる 最新映画や人気テレビ番組を、アプリから直接ブラウズ、レンタル、または購入しよう」(トップ画像参照。筆者が撮影したスクリーンショット)というメッセージが表示されるようになりました。

米メディア9to5MacがAppleに問い合わせたところ、「Prime Videoのような一定の基準を満たすアプリについては、顧客は各プロバイダの既存のビデオ・サブスクリプションに紐付けられた決済方法を使って、映画やテレビ番組を購入・レンタルすることができる」との返答が得られました。なおAppleはこの仕組みのことを「確立されたプログラム」である、と述べています。



