「天装戦隊ゴセイジャー」放送10周年企画、千葉雄大×松坂桃李が出演した劇場版がYouTubeで配信
東映特撮YouTube Officialにて「天装戦隊ゴセイジャー」の2010年テレビ初放送から10周年を記念して、人気の劇場版、Vシネマの2作品を無料初配信＆プレミア公開。
第1弾は「天装戦隊ゴセイジャーVSシンケンジャー エピックON銀幕」、天使モチーフの「ゴセイジャー」と侍モチーフの「シンケンジャー」がクロスオーバーした人気の劇場版作品。千葉雄大×松坂桃李の豪華共演も見どころの1つだ。
第2弾は「帰ってきた天装戦隊ゴセイジャー last epic」、TVシリーズ後の世界を舞台にゴセイジャーが再び平和を守るため活躍する。
東映特撮YouTube Official：https://www.youtube.com/channel/UCEbPgdUbZgme40WpYmR0ocA
「天装戦隊ゴセイジャーVSシンケンジャー エピックON銀幕」：2020年3月14日（土）11：00〜2020年3月20日（金・祝）24：00
「帰ってきた天装戦隊ゴセイジャー last epic」：2020年3月20日（金・祝）11：00〜2020年3月27日（金）24：00
※どちらもYouTubeプレミア公開でお届けいたします。
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