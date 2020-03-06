¿¹Ë¡Áê¤â¹³µÄ¤¹¤ë´Ú¹ñÌ±´ÖÃÄÂÎ¤ÎÊò¤ì¤¿½ê¶È¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤òÙèÙé¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡ÖÍò¡×¤âÉ¸Åª
¡¡¤Þ¤µ¤Ë°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ë¡£¿¹²í»ÒË¡Áê¤Ï2·î28Æü¡¢Êü¼ÍÇ½±øÀ÷¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÀ½ºî¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÌ±´ÖÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹³µÄ¤·¡¢ÂÐ¹³ºö¤ò¤È¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼³°¸ò»ÈÀáÃÄ¤ò¾Î¤¹¤ë¡ÖVANK¡ÊVoluntary Agency Network of Korea¡Ë¡×¡£²áµî¤Ë¤â¿§¡¹ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡ÌäÂê¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï1·î6Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Îºß´ÚÆüËÜÂç»È´Û·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¡£Çò¤¤ËÉ¸îÉþ»Ñ¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢Êü¼ÍÇ½¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÎÐ¿§¤ËÇ³¤¨¤ëÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Î¥È¡¼¥Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ë¿ÞÊÁ¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤äÆü¤Î´Ý¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖTOKYO2020¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¤¢¤ë¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤ÈÊ¡Åç¸¶È¯»ö¸Î¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ÆÙèÙé¤·¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ÏVANK¤ËÂÐ¤·¡¢À¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ÎÉÔÀµ»ÈÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¡¢ÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ï¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ïº£¤âVANK¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖVANK¤Ï¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤òÂå¹Ô¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÖÃÀÙ±É¡Ê¥Á¥§¡¦¥½¥®¥ç¥ó¡Ë»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤éÍ½»»¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÄÂÎ¤¬À¯ÉÜ¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢°Ö°ÂÉØÃÄÂÎ¤ÏÉ¬¤ºÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢VANK¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤Ï°ìÀÚ¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£3·î1Æü¤Î»°°ìÀá¡Ê´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©±¿Æ°¤òµÇ°¤¹¤ëÆü¡Ë¤äÆüËÜ¤Î½ªÀïµÇ°Æü¤Î8·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÈ¿Æü¤Î¥Í¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡VANK¤ÎÀßÎ©¤Ï1999Ç¯¡£Åö½é¤Ï¡¢³¤³°¤Ë¥Ú¥ó¥Õ¥ì¥ó¥É¤òºî¤ê¡¢¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÀµ¤·¤¤»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬2005Ç¯¤Ë¡¢¡Ö¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡×¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÊáÎºµÔ»¦¡×¤ÎÆ°²è¤òÀ½ºî¡£¥¦¥§¥Ö¾å¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë¹Êó¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¤ÎÃÏ°Ì¼ºÄÆ¡Ë±¿Æ°¤ò»Ï¤á¡¢È¿ÆüÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÄÄ¹¤ÎËÑµ¯Âæ¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¥Æ¡Ë»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î³°¸òÄÌ¾¦Éô¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¼¼¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»ðÌä°Ñ°÷¡¢ÂçÅýÎÎÄ¾Â°ÀÄÇ¯°Ñ°÷²ñ¥á¥ó¥¿¡¼°Ñ°÷¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¹ÊóÂç»È¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íò¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇVANK¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¸Æ¾ÎÌäÂê¡¢ÃÝÅçÌäÂê¡¢°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÇ®¿´¤Ê¤Î¤ÏÆüËÜ³¤¸Æ¾ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÃÏ¿ÞÀ½ºî²ñ¼Ò¤ä½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤¡ÊSea of Japan¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åì³¤¡ÊEast Sea¡Ë¤âÊ»µ¤¹¤ë¤è¤¦ÄûÀµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2006Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¡ÖÍò¡×¤¬Æ±Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARASHIC¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢Sea of Japan¤ÈÉ½µ¤·¤¿À¤³¦ÃÏ¿Þ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¹½¤¨¤ò¤ß¤»¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢2007Ç¯6·î7ÆüÉÕ¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤¬¤³¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å·°æ¤«¤é²¿Ëç¤â¤Ä¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥¦¥ë»Ô¤ÎÃæ¿´³¹¡¦¸÷²½Ìç¤Ë¤¢¤ëÂç¼ê¥ì¥³¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡£ºòÇ¯7·î¡¢´Ú¹ñ¿Ê½ÐÂè1ÃÆ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÅöÆü¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬2½µ´Ö¸å¡¢Å¹Æ¬¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÆÍÁ³¾Ã¤¨¤ë¡£¡Ö¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é²ó¼ý¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ÊÌ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¡¢ºÆÆþ²Ù¤·¤¿¡×¤ÈÅ¹°÷¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¸µ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¡ÖSea of Japan¡ÊÆüËÜ³¤¡Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤«¤¹¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ³¤¤Ï¡ÖÅì³¤¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÄë¹ñ¼çµÁ¡¦ÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤À¡×¡ÖÉÔÇã±¿Æ°¤òµ¯¤³¤¹¡×¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ï¹³µÄ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡Ó
¡¡2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¾ÆÃñ¥á¡¼¥«¡¼âÃÏª¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼ÆÈÅç»Î´±³Ø¹»¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£ÆÈÅç¡ÊÃÝÅç¡Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÎÎÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊóÀëÅÁ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¹©ºî°÷¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£13Ç¯¤Ë¤Ï¡¢VANK¤Ï¸÷±¾Âç³Ø¹»¼Ò²ñ²Ê³ØÂç³Ø¤ä´ÁÍÛÂç³Ø¹»¹ñºÝÊ¸²½Âç³Ø¤Ê¤É¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢VANK¹ÖºÂ¤ò³«Àß¡£VANK¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¨¤Ð³ØÀ¸¤ÏÃ±°Ì¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖVANK¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¤ò¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢²ñ°÷¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤ò»È¤Ã¤ÆÀëÅÁ³èÆ°¤ò¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Î¤Ç¤¤ë³ØÀ¸¤ò²ñ°÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Ï¡¢VANK¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°¦¹ñ¿´¤Î¸½¤ì¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÖÃ»á¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤â¡¢VANK¤Î²ñ°÷¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹âÎïÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÝÅçÌäÂê¤äÆüËÜ³¤¸Æ¾ÎÌäÂê¡¢°°Æü´úÌäÂê¤ÎÀëÅÁ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀëÅÁ³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï½ñÀÒ¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤¸Æ¾Î¤ä°°Æü´ú¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢VANKÂ¦¤Î¼çÄ¥¤¬¶¯°ú¤Ê²ò¼á¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢·ë¶ÉVANK¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇVANK¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢°Å¹õ¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡VANK¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é³ØÀ¸¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÃÎ¼±¿Í¤äÎò»Ë¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¡¢ÎÙ¹ñ¤Î°¸ý¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ³¤¤À¤Ã¤Æ¡¢Åì³¤¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤À¤±¡£ÆüËÜÈãÈ½¤ò¤·¤ÆìÊ¤á¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã²¤«¤ï¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
½µ´©¿·Ä¬WEB¼èºàÈÉ
2020Ç¯3·î6Æü ·ÇºÜ