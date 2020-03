親は自分のことより子供達の生活を優先するあまり、忙しい中でちょっとしたミスをすることもあるだろう。このほどSNSで拡散された動画に登場する母親も同じようだ。育ち盛りの子供を持つ彼女は、息子2人を学校まで車で送るつもりが、2人を家に置き忘れたことで自ら大笑いしている。『Fox News』『The Sun』などが伝えた。2月23日にTwitterユーザーの「prriissss」さんが投稿した動画が、わずか5日で410万回も再生され人気となっている。『The Sun』によると動画はアメリカで撮影されたもののようで、それを「prriissss」さんがシェアしたようだ。動画では車内で大笑いする女性の姿が捉えられている。どうやらこの女性は、登校する子供達を車で送るつもりだったようだ。しかし学校に到着して子供達を車から降ろそうとした時、後部座席に誰も乗っていなかったことに気づいたようだ。彼女は学校らしき建物の前で車を停め、自分のミスに大笑いしながら次のように話している。「私ったら、子供を乗せずに学校へ送ろうとしちゃったわ! あの子達を送らなきゃならないのに、車には誰も乗っていないのよ! もう、また家に戻ってあの子達を連れてこないと…。あー、信じられないもう! 子供を置いてきちゃったのよ。」「あーなんてこと! そのまま車を運転してきちゃって、本当に私ったらなんておバカなのかしら。頭が半分眠ってるんだと思う。私の子供はどこ!?」女性はスマートフォンで自身や誰も乗っていない後部座席を撮影しながら、声が裏返るほど大笑いしている。また別の動画では、母親が自宅に戻るのを待っていた2人の息子がニヤニヤしながら家の外で立っていた。彼らもまた、笑いが止まらない様子だった。この動画を見た人達からは、次のようなコメントが寄せられた。「もう、笑いが止まらないわ。」「息子達は今日、学校で『なんで遅刻したの?』って聞かれるわね。」「動画に撮影されている8割が後ろの空のシートってところがウケる。」「面白かった! 私のママだったら『なんで車に乗らなかったの』って私のせいにするかも!」なかには、母親として忙しい日々を送るであろう女性に対して「たまには休息が必要かもね」と思いやる声も見受けられた。子供を家に置き忘れるというあり得ないようなミスだが、彼女の失敗は多くの人を笑顔にしたようだ。画像は『prriissss 2020年2月23日付Twitter「She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)