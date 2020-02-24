昨年9月にケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）がテスト販売していた「Kentucky Fried Chicken ＆ Donuts」が2月24日からの期間限定で全米デビューすることになりました。2月20日にKFCが正式発表しました。

KFCがチキンをドーナツでサンドしたってよ 揚げ物を揚げ物でサンド＋砂糖の塊でコーティングという暴挙

https://getnews.jp/archives/2209275[リンク]

今回全米デビューするのは、チキンとドーナツをバスケットに入れて提供される「Kentucky Fried Chicken ＆ Donuts Basket meal」と、チキンをドーナツでサンドした「Kentucky Fried Chicken ＆ Donuts Sandwich」の2つのメニュー。価格は5.49ドル（約610円）〜7.99ドル（約890円）となっています。

KFC | Fleur de Donuts | Hot Donuts and Fried Chicken（YouTube）

https://youtu.be/wtoHiQFrE8s



カロリーモンスターの中でもヘビー級といった感じの揚げ物同士のコラボです。それでも、“コワいもの食べたさ”のお客さんが、アメリカ中のKFC各店舗に殺到するんでしょうね。

※画像とソース：

https://www.prnewswire.com/news-releases/kfc-brings-piping-hot-kentucky-fried-chicken-donuts-to-its-restaurants-nationwide-301008124.html

https://www.youtube.com/watch?v=wtoHiQFrE8s

(執筆者: 6PAC)

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