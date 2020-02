アメリカ人気ドラマランキング、『ヤング・シェルドン』が『シカゴ』シリーズとの接戦制す！

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。2月3日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『アカデミー賞授賞式』(ABC)

2.『LIVE FROM THE RED CARPET 3』(ABC)

3.『LIVE FROM THE RED CARPET 2』(ABC)

4.『ヤング・シェルドン』(CBS)

5.『シカゴ・メッド』(NBC)

6.『シカゴ・ファイア』(NBC)

7.『ABC NEWS: DEMOCRAT DEBATE』(ABC)

8.『シカゴ P.D.』(NBC)

9.『THE MASKED SINGER』(FOX)

10.『HAWAII FIVE-0』(CBS)

前週のNFLのスーパーボウルとその関連番組に代わってトップ3を独占したのは、2月9日(日)に開催された第92回アカデミー賞授賞式とそのレッドカーペット中継。しかし生中継は13.6レーティング、視聴者数2357万人と、史上最も低い数字を記録してしまった。それまでの最低記録は2年前の第90回で2650万人、前年の第91回は2960万人と盛り返していただけに、前年比で600万人の大幅ダウンとなる。近年はTV視聴者が減っているとはいえ、1週間前のスーパーボウル中継が41.6レーティング、視聴者数9991万人という驚異的な数字を叩き出したことを考えると寂しい数字だ。視聴率が下がった一因としては、大統領選が控えていることもあり、同授賞式で政治的なスピーチが相次いだからだという意見もある。なお、アカデミー賞授賞式の歴代最高記録はちょうど50年目の第42回(作品賞は『真夜中のカーボーイ』)でなんと43.4レーティングだったという。

ドラマ番組では、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』が休みの中、前週7位(ドラマ番組では3位)につけていた『ヤング・シェルドン』が35万人増の899万人で4位(同1位)にアップ。シーズン2番目に多くの視聴者(867万人)を引きつけた『シカゴ・メッド』をはじめとした『シカゴ』シリーズが迫る中、首位につけた。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ヤング・シェルドン』

© Warner Bros. Entertainment Inc.