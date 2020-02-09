最低映画の祭典ラジー賞 「キャッツ」が最多9ノミネート
最低映画の祭典ラジー賞こと第40回ゴールデン・ラズベリー賞のノミネートが発表された。
最多となる9ノミネートを獲得したのは、大ヒット舞台ミュージカルを豪華キャストで実写映画化した「キャッツ」。批評家のみならず一般からの酷評ぶりも話題を集めた同作は、ワースト作品賞をはじめとする主要部門に軒並みノミネートを果たす期待通りの結果となった。
「キャッツ」に次ぐ8部門タイでしのぎを削るのは、いまやラジー賞の常連となったタイラー・ペリーの「マデアおばさん」シリーズ最新作「タイラー・ペリー マデアの家族葬」と、「ランボー 最後の戦場」から11年ぶりとなるシルベスター・スタローン主演のシリーズ第5作「ランボー：ラスト・ブラッド（原題）」の2作品だ。
また、今年は新たに「人命軽視および公共物破損が目に余る作品賞」と題したカテゴリーが設けられ、「ヘルボーイ」や「ランボー：ラスト・ブラッド（原題）」などバイオレンス満載の映画に交じり、本年度オスカー候補の一作「ジョーカー」がノミネートされている点も興味深い。
ラジー賞授賞式は例年、アカデミー賞の前日に開催されるが、今年はアカデミー賞の日程が大幅に前倒しされたことから、ノミネート発表もそれに合わせる形となった。第40回ゴールデン・ラズベリー賞授賞式の日程は、まだ発表されていない。
ノミネート結果は以下の通り。
ワースト作品賞
「キャッツ」
「The Fanatic（原題）」
「ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊」
「タイラー・ペリー マデアの家族葬」
「ランボー：ラスト・ブラッド（原題）」
ワースト主演男優賞
ジェームズ・フランコ（「Zeroville（原題）」）
デビッド・ハーバー（「ヘルボーイ」）
マシュー・マコノヒー（「セレニティー 平穏の海」）
シルベスター・スタローン（「ランボー：ラスト・ブラッド（原題）」）
ジョン・トラボルタ（「The Fanatic（原題）」＆「ワイルド・レース」）
ワースト主演女優賞
ヒラリー・ダフ（「ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊」）
アン・ハサウェイ（「セレニティー 平穏の海」）
フランチェスカ・ヘイワード（「キャッツ」）
タイラー・ペリー（マデア役）（「タイラー・ペリー マデアの家族葬」）
レベル・ウィルソン（「The Hustle（原題）」）
ワースト助演男優賞
ジェームズ・コーデン（「キャッツ」）
タイラー・ペリー（ジョー役）（「タイラー・ペリー マデアの家族葬」）
タイラー・ペリー（ヒースローおじさん役）（「タイラー・ペリー マデアの家族葬」）
セス・ローゲン（「Zeroville（原題）」）
ブルース・ウィリス（「ミスター・ガラス」）
ワースト助演女優賞
ジェシカ・チャステイン（「X-MEN：ダーク・フェニックス」）
キャシー・デイビス（「タイラー・ペリー マデアの家族葬」）
ジュディ・デンチ（「キャッツ」）
ファネッサ・ピニーダ（「ランボー：ラスト・ブラッド（原題）」）
レベル・ウィルソン（「キャッツ」）
ワースト・スクリーンコンボ
半ネコ人とでも呼ぶべき毛玉たちのあらゆるコンビ（「キャッツ」）
ジェイソン・デルーロとCGで去勢された彼の“モッコリ”（「キャッツ」）
タイラー・ペリーとタイラー・ペリー（またはタイラー・ペリー）（「タイラー・ペリー マデアの家族葬」
シルベスター・スタローンとやり場のない怒り（「ランボー：ラスト・ブラッド（原題）」）
ジョン・トラボルタと彼が受けた脚本すべて
ワースト・リメイク／パクリ／続編
「X-MEN：ダーク・フェニックス」
「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」
「ヘルボーイ」
「タイラー・ペリー マデアの家族葬」
「ランボー：ラスト・ブラッド（原題）」
ワースト監督賞
フレッド・ダースト（「The Fanatic（原題）」）
ジェームズ・フランコ（「Zeroville（原題）」）
エイドリアン・グランバーグ（「ランボー：ラスト・ブラッド（原題）」）
トム・フーパー（「キャッツ」）
ニール・マーシャル（「ヘルボーイ」）
ワースト脚本賞
「キャッツ」
「ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊」
「ヘルボーイ」
「タイラー・ペリー マデアの家族葬」
「ランボー：ラスト・ブラッド（原題）」
人命軽視および公共物破損が目に余る作品賞
「Dragged Across Concrete（原題）」
「ハリウッド1969 シャロン・テートの亡霊」
「ヘルボーイ」
「ジョーカー」
「ランボー：ラスト・ブラッド（原題）」