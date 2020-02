『マリオカートWii』で新しいトリビアが発見された。TwitterユーザーのSupper Mario Broth氏が、あるツイッターユーザーから報告を受けたものだ。報告によると、『マリオカートWii』のキャラクター選択画面のドンキーコングの右かかとには、テクスチャ参照のミスによりドンキーコングの口のテクスチャが貼られているという。

画像を確認すると確かに右かかとに赤いテクスチャが貼られており、これは本来口に貼られるテクスチャだとわかる。また、ニンテンドーゲームキューブでリリースされた『マリオカート ダブルダッシュ!!』でも同じミスが起きているという情報が寄せられている。

Double Dash has the exact same error. pic.twitter.com/iy4JVVh8DR

こうしたテクスチャミスはほかのゲームでも起きており、『大乱闘スマッシュブラザーズDX』のデイジーフィギュアでは、「第三の瞳」が報告されている。

It makes me reminds about the third eye that the Daisy trophy have in Melee pic.twitter.com/sp5lHkcEVI