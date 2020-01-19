²Â»Ò¤µ¤Þ¡¡¡È¾®¼¼·½¤µ¤óÌäÂê¡É¤Ç»Å»ö¤â·ëº§¤â¤Ç¤¤ºÈ¬Êý¤Õ¤µ¤¬¤ê
Âç³ØÂ´¶È¸å¤âÄê¿¦¤Ë¤Ä¤¯Í½Äê¤Î¤Ê¤¤²Â»Ò¤µ¤Þ¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜ²È¤òÇº¤Þ¤¹¾®¼¼·½»á¤ÎÂ¸ºß¤¬
¡ÖºòÇ¯9·î¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¸øÌ³¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÈÎ¾¹ñ¤Î¹ñ¸ò150¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢9Çñ11Æü¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¤´¸øÌ³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ë»¡Àè¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬´Ñ¸÷Ì¾½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï·Ú¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Ð¤ÎâÃ»Ò¤µ¤Þ¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÅìÂçÁí¹ç¸¦µæÇîÊª´Û¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¤¤Æº£¤â¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥ºÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤Þ¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡1·î2Æü¡¢ÎáÏÂ½é¤Î¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¾å¹ÄÉ×ºÊ¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤é¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ(25)¤Ï»Ð¤ÎâÃ»Ò¤µ¤Þ(28)¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯3·î¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¸øÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î¹Ä¼¼Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂåÂØ¤ï¤ê¤ËÈ¼¤¦µÜÃæ¹Ô»ö¤Ø¤Î»²²Ã¤ò½ü¤¯¤È¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬ºòÇ¯½ÐÀÊ¤·¤¿¤´¸øÌ³¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸øÌ³°Ê³°¤Ç¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¸øÌ³¤¬¾¯¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢»Ð¡¦âÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¡Öº§ÌóÆâÄê¼Ô¡×¾®¼¼·½¤µ¤ó¤Îà·ëº§ÌäÂêá¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢º£Ç¯¤Î»þÅÀ¤ÇâÃ»Ò¤µ¤Þ¤Ï·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤¬Ã´¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¤äÆüËÜ¹©·Ý²ñ¤ÎÁíºÛ¿¦¤Ï²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¾®¼¼¤µ¤ó¤Î·ëº§±ä´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤ÎÌÜÏÀ¸«¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤â°ÊÁ°¡¢¡ØÃÙ¤¹¤®¤º·ëº§¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§ÌäÂê¤¬ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§ÏÃ¤â±ó¤Î¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊµÜÆâÄ£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢µÜÆâÄ£¤Ï¹ÄÂ²¤¬éªµî(¤³¤¦¤¤ç)¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶õÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤ÎÁíºÛ¿¦¤Ë¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ò½¢Ç¤¤µ¤»¤ëÏÃ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¹â¹»»þÂå¤«¤éÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ÎÁíºÛ¿¦¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤´¼«¿È¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¤ª¤·¤Î¤Ó¤Î¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬³°Éô¤ËÏ³¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡»Ð¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¼ñÌ£¤Î¥À¥ó¥¹ÄÌ¤¤¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡½¡£¤½¤ó¤Ê²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¸µ¹ÄÂ²¤Î¹õÅÄÀ¶»Ò(¤µ¤ä¤³)¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏîµ¤ß¤É¤ê»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆâ¿Æ²¦¤Ïº§Ìó¤·¤¿¤é³Ø¹»¤ò¼¤á¤Æ²ÈÄí¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤Î¤¬¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¹Ä¼¼¤ò½Ð¤Æ³°¤«¤é¼Â²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¹õÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎÍ«Ýµ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£
PHOTO:︎¶áÆ£Íµ²ð
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖâÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¾®¼¼·½¤µ¤ó¤Î·ëº§±ä´ü¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯