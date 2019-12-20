ニコニコ生放送で「仮面ライダー電王」「侍戦隊シンケンジャー」など年末年始7日連続生放送
ニコニコ生放送にて、2019年12月28日（土）〜2020年1月3日（金）の年末年始に7日連続で「仮面ライダー」「スーパー戦隊」シリーズが連日生放送される。
「仮面ライダー電王」「侍戦隊シンケンジャー」 「バトルフィーバーJ」、劇場版『仮面ライダー平成ジェネレーションズ Dr.パックマン対エグゼイド&ゴースト with レジェンドライダー』のニコニコ生放送配信が決定した。※番組の一部はニコニコプレミアム会員限定放送です。
「バトルフィーバーJ」全52話一挙放送 /day1
https://live.nicovideo.jp/watch/lv323346240
2019/12/28(土)14:00-26:00
「バトルフィーバーJ」全52話一挙放送 /day2
https://live.nicovideo.jp/watch/lv323346304
2019/12/29(日)14:00-26:00
「仮面ライダー電王」全49話一挙放送 /day1
https://live.nicovideo.jp/watch/lv323346365
2019/12/30(月)14:00-26:00
「仮面ライダー電王」全49話一挙放送 /day2
https://live.nicovideo.jp/watch/lv323346431
2019/12/31(火)11:00-23:00
劇場版『仮面ライダー平成ジェネレーションズ Dr.パックマン対エグゼイド&ゴースト with レジェンドライダー』
https://live.nicovideo.jp/watch/lv323346552
2020/01/01(水)19:00-21:00
※劇場版の本編はニコニコプレミアム会員限定の放送となります。
「侍戦隊シンケンジャー」全49話一挙放送 /day1
https://live.nicovideo.jp/watch/lv323346625
2020/01/02(木)14:00-26:00
「侍戦隊シンケンジャー」全49話一挙放送 /day2
https://live.nicovideo.jp/watch/lv323346787
2020/01/03(金)14:00-26:00
(C)2016「エグゼイド＆ゴースト」製作委員会 (C)石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映(C)BANDAI NAMCO EntertainmentInc.
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