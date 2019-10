こちらはスタッフォードシャー・ブル・テリアの女の子「スティナ」ちゃん。何やらお風呂場を熱心に覗き込んでいるようなのですが……?

とっても健気な姿が人気を集めていました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Dog not allowed in bathroom waits patiently for bath toys - YouTube



お尻を上げたまま、お風呂場を覗き込んでいるスティナちゃん。



彼女の視線の先には……。



子ども用のおもちゃ!



おもちゃで遊びたくて仕方がないスティナちゃんでしたが、お風呂場への立ち入りは飼い主さんから許可されていないため、このまま15分も待っていたのだとか。

忍耐強さは立派ですが、飼い主さんには彼女に早くおもちゃを与えてあげて欲しいところですね。

とっても賢いスティナちゃんの日常はInstagramからどうぞ。

(Instagram@stina.the.staffy)