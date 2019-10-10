¾ÅÆî¡¢úÄÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤Ë²¼ÉôÁÈ¿¥´ÆÆÄ¤ÎÉâÅèÉÒ»á¤¬½¢Ç¤¡ª¡Ö¾ÅÆî¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡×
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï10·î10Æü¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Çº£µ¨¤Ï¾ÅÆîU-18´ÆÆÄ¤ò·óÌ³¤¹¤ëÉâÅèÉÒ»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤½¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿者µ®ºÛÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡52ºÐ¤ÎÉâÅè»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Æü»º¥Õ¥¡¡¼¥à¤äÉÙ»ÎÄÌ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¿·¾ë¹â´ÆÆÄ¡¢²£ÉÍFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¦¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2011Ç¯¤Ë¾ÅÆî¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£12Ç¯¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢13Ç¯¤«¤é¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿¦¤Ë½¢¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢13Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Þ¤ÇU-15´ÆÆÄ¡¢19Ç¯¤ÏU-18´ÆÆÄ¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉâÅè»á¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2011Ç¯¤è¤ê9Ç¯´Ö¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢³è¤³è¤¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÅÆî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤ËÀÐÀî·Ë»á¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë´Ø¸ý·é»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø¸ýGM¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡52ºÐ¤ÎÉâÅè»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Æü»º¥Õ¥¡¡¼¥à¤äÉÙ»ÎÄÌ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¿·¾ë¹â´ÆÆÄ¡¢²£ÉÍFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¦¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2011Ç¯¤Ë¾ÅÆî¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£12Ç¯¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢13Ç¯¤«¤é¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿¦¤Ë½¢¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢13Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Þ¤ÇU-15´ÆÆÄ¡¢19Ç¯¤ÏU-18´ÆÆÄ¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉâÅè»á¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2011Ç¯¤è¤ê9Ç¯´Ö¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢³è¤³è¤¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÅÆî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤ËÀÐÀî·Ë»á¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë´Ø¸ý·é»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø¸ýGM¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô