国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーが投稿した★スコア・レビュー数をもとに、「8月第3週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に公開され、高い評価を集めた最新映画6作品がランクインしました。

[★★★☆☆ 3.06/レビュー数:538件]

『カメラを止めるな!』の上田慎一郎ほか、計3名による共同監督作。内気な女子大生、恋愛体質の女子大生、その日暮らしの生活をおくる女性の3名が騙し合いを繰り広げるバトルロワイヤルを描く。

[★★★☆☆ 3.44/レビュー数:707件]

『スウィングガールズ』や『ハッピーフライト』の矢口史靖が監督・脚本を手がけたミュージカルコメディ。催眠術のせいで、音楽が聞こえると踊り出すカラダになってしまった女性が繰り広げる騒動を描く。

[★★★☆☆ 3.56/レビュー数:59件]

わずか21人の男たちが1万人の敵勢力に立ち向かった近代インド史の激戦を映画化した戦争スペクタクル巨編。主演を『パッドマン 5億人の女性を救った男』のアクシャイ・クマールが務める。

[★★★☆☆ 3.57/レビュー数:723件]

1991年のアメリカを舞台に、父親を亡くした少年の人生を大きく変えたひと夏の体験を描いた青春映画。きらめくような夏はハリケーンの到来とともに、劇的な結末を迎えることになる。主演は『君の名前で僕を呼んで』のティモシー・シャラメ。

[★★★☆☆ 3.63/レビュー数:58件]

その日暮らしをおくるとある一家がゾンビを使った一攫千金の“ビジネス”を始めたことから、平和な田舎町でパンデミックが巻き起こる。笑いあり、アクションあり、ロマンスありの新感覚パニック・エンターテインメント。構想約10年、イ・ミンジェの監督デビュー作。

[★★★☆☆ 3.73/レビュー数:755件]

1971年、アルゼンチンで12人以上を殺害した連続殺人事件の犯人である少年をモデルに描いたクライム青春ムービー。思春期を迎えて窃盗が天職だと気づいた青年カルリートス、そして彼を魅了するもうひとりの青年ラモン。二人の蛮行は徐々にエスカレートしていく。

アカデミー賞受賞作『オール・アバウト・マイ・マザー』などで知られる名匠ペドロ・アルモドバルが製作を務めた映画『永遠に僕のもの』が初日満足度1位を獲得。

「本当の自由を表現している」「映像がとても綺麗」「劇中の音楽がいちいちカッコ良くて痺れに痺れた」「美少年の無慈悲な眼差しに夢中になってしまった。ダンスシーンが最高」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では矢口史靖監督最新作、三吉彩花主演の『ダンスウィズミー』が最上位にランクイン。レビュー数では『永遠に僕のもの』が最多という結果になりました。

■全国動員ランキングもチェック

興行通信社調べ、2019年8月17日〜8月18日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動 1位(↑)『ライオン・キング』[8月9日公開] 2位(↓)『天気の子』[7月19日公開] 3位(↓)『劇場版 ONE PIECE STAMPEDE』[8月9日公開] 4位(→)『トイ・ストーリー4』[7月12日公開] 5位(→)『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』[8月2日公開] 6位(→)『ペット2』[7月26日公開] 7位(↑)『アルキメデスの大戦​』[7月26日公開] 8位(↑)『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION​』[7月12日公開] 9位(↓)『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』[8月2日公開] 10位(NEW)『ダンスウィズミー​​​』[7月26日公開] ■初日満足度ランキングとは Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。 ※ 前週の初日満足度ランキングをみる ※本ランキングは公開日から8月19日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から8月19日までのレビュー数(Mark!数)が50件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2019年8月19日時点のものです。

(C)埼玉県/SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ、(C)2019「ダンスウィズミー」製作委員会、(C)2017 IMPERATIVE DISTRIBUTION, LLC. All rights reserved.、(C)2019 Megabox JoongAng Plus M & Cinezoo, Oscar 10studio, all right、(C)2018 CAPITAL INTELECTUAL S.A / UNDERGROUND PRODUCCIONES / EL DESEO