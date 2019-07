映画『HiGH&LOW THE WORST』の追加キャストが発表された。10月4日から公開される『HiGH&LOW THE WORST』は、『HiGH&LOW』シリーズと高橋ヒロシの漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー作品で、『HiGH&LOW』シリーズの鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』の鳳仙学園が繰り広げる戦いを映し出すもの。公開に先駆けて、映画の前日談を描くテレビドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O』が日本テレビ系で放送されている。今回出演が明らかになったのは、塚本高史、小沢仁志、市川知宏、落合モトキ、箭内夢菜の5人。塚本高史は原作に登場するパルコこと春山孝一を演じる。パルコは県南エリアでどのチームにも所属せず、仲間たちのみで行動する「県南の5人組」のメンバーで、かつて髪を緑に染めていたことから「緑の破壊屋」と恐れられていた過去を持つというキャラクターだ。小沢仁志は一ノ瀬ワタル演じる関虎太郎の父・関雅虎役にキャスティング。鳳仙学園の四天王・塩野瑛久演じる小田島有剣、葵揚演じる沢村正次、小柳心演じる仁川英明、荒井敦史演じる志田健三の頭文字を並べると「小沢仁志」となり、通称として知れ渡っているという設定もあわせて公開された。このほか、市川知宏と落合モトキはSWORD地区と鳳仙学園がある戸亜留市で「ある騒動」を巻き起こす兄弟役、箭内夢菜は志尊淳演じる上田佐智雄の妹・上田唯役を演じる。