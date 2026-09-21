今日21日の午後には、台風25号が関東に最接近する予想です。東海(静岡県)や関東では線状降水帯が発生し、千葉県を中心に記録的な大雨となるおそれもあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に厳重に警戒してください。

台風25号 午後は関東に最接近

大型で強い台風25号は、今日21日(月・敬老の日)午前4時現在、八丈島の南西約240キロにあって、1時間に約20キロの速さで北に進んでいます。四国から関東、北陸と東北の一部は風速15メートル以上の強風域に入っていて、台風接近前から大雨になっている所があります。





雨・風・波の予想

【24時間降水量(多い所)】

明日22日午前6時まで

東北地方 200ミリ

関東地方・伊豆諸島 300ミリ

東海地方 350ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



【最大風速(最大瞬間風速)】

21日

東北地方 20メートル (30メートル)

関東地方・東海地方 30メートル (45メートル)

伊豆諸島 35メートル (50メートル)



22日

東北地方 20メートル (30メートル)

関東地方 25メートル (35メートル)



【波の高さ】

21日

東北地方 6メートル うねりを伴う

関東地方 8メートル うねりを伴う

伊豆諸島 9メートル うねりを伴う

東海地方 7メートル うねりを伴う



22日

東北地方 6メートル うねりを伴う

関東地方 7メートル うねりを伴う

伊豆諸島 6メートル うねりを伴う

東海地方 5メートル うねりを伴う

内水氾濫にも警戒

内水氾濫とは、市街地に降った大雨が地表にあふれて起こる浸水被害です。アスファルトなどで大部分が舗装されている都市部などで発生しやすいとされています。



大きな川の水が堤防を越えてあふれ出す「外水氾濫」とは区別され、「内水氾濫」は下水道や用水路の排水能力を超える雨が降ったり、排水先の河川(本流)の水位が高くなったりして、行き場を失った雨水が市街地にあふれ出る災害です。川や用水路から水があふれ出すだけではなく、マンホールから水が吹き出すこともあります。



「外水氾濫」に比べ、「内水氾濫」は一般的に浸水の度合いが浅いという傾向がありますが、短時間で被害が発生し、川から離れた地域でも浸水が起きるとされています。



内水氾濫が起きやすい地域については、自治体がハザードマップにまとめている場合があります。日頃から自分の住んでいる地域のリスクを把握するようにしましょう。

また、大雨時には、テレビ、ラジオ、インターネットなどで最新の気象情報、災害情報、避難情報に注意し、危険を感じたら、早めに避難しましょう。氾濫した水の流れは、勢いが強く、歩くのが困難な場合があります。その場合は、緊急避難として、高い頑丈な建物にとどまることも選択肢の一つです。