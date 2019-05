米CWで放送されているDCコミックスが原作のヒーロードラマ群、通称"アローバース"。毎年製作されるクロスオーバーの今年の展開が早くも明らかになった。過去最大規模とも言われるその内容とは? 米Entertainment Weeklyが報じている。

【関連記事】【ネタばれ】アローバースに登場するイケメン&美女の悪役(ヴィラン)たち

今年のクロスオーバーのタイトルは、『Crisis on Infinite Earths(原題)』。アローバースのクロスオーバーとしては史上最長作となる模様。『ARROW/アロー』をはじめ、『THE FLASH/フラッシュ』、『SUPERGIRL/スーパーガール』、『レジェンド・オブ・トゥモロー』(以下『LOT』)、そしてシリーズ化も決定している新作ドラマ『Batwoman(原題)』が集合し、5夜に渡って放送される予定。

本作は、1985年から1986年に出版されたコミックス「クライシス・オン・インフィニット・アース」が元となっており、DCの多くのヒーローやヴィランが登場する壮大なエピソードとして知られている。

実は、昨年12月にこのテーマが発表された際、『LOT』が参加できるのか不安に思うファンが多くいた。それもそのはず、昨年のクロスオーバー『エルスワールド 最強ヒーロー外伝』は、『ARROW』、『THE FLASH』、『SUPERGIRL』の3作品で行われていたことに加え、これまで他の作品と同じく秋に新シーズンをスタートさせていた『LOT』が、シーズン5はミッドシーズンに始まることが発表されたためだった。そのためシリーズの終了が近いのでは?と懸念するファンも多くいたようだが、今年は無事に参加することが決定した。

また、"アローバース"の起源である『ARROW』は、今年放送予定のシーズン8をもって幕を閉じることが発表されており、今作が『ARROW』が参加する最後のクロスオーバーとなる。放送時期は年末近くとなるが、すでに製作の準備は進められているという。

『ARROW』、『THE FLASH』、『SUPERGIRL』、『Batwoman』の新シーズンは、今秋スタート。(海外ドラマNAVI)

Photo:

過去のクロスオーバー・エピソードのキーアート

all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics. (c)2017 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.