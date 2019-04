映画『やっぱり契約破棄していいですか!?』が8月30日から東京・ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国で公開される。同作は、小説家志望の「死にたい青年」ウィリアムと、クビ寸前の「殺したい暗殺者」レスリーの人生を懸けた1週間を巡る追走劇。人生に絶望し7回も自殺を試みたウィリアムと、暗殺件数のノルマを達成できない殺し屋のレスリーは「ターゲットを1週間以内に殺すことができなければ返金する」という内容でレスリーがウィリアムを暗殺する契約を結ぶが、エミリーという女性と出会ったことでウィリアムに生きる希望が湧き始めるというあらすじだ。原題は『DEAD IN A WEEK (OR YOUR MONEY BACK) 』。ウィリアム役にアナイリン・バーナード、レスリー役にトム・ウィルキンソン、ウィリアムに希望をもたらす出版社勤務のエミリー役にフレイア・メイヴァーがキャスティング。監督は同作が長編デビュー作となるトム・エドモンズが務めた。