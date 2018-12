今回はコバヤシマサキさんのブログ『コバろぐ』からご寄稿いただきました。

「世界で最も美しい顔100人」を掲載しているサイト『TC Candler』の正体(コバろぐ)

世界中から選んだ美しい顔をランキング形式で紹介する「世界で最も美しい顔100人」。

今年ももうすぐ発表されると思いますが、2018年もローラさんや今田美桜さんなどがノミネートされて話題になっています。

「世界で最も美しい100人」とは

「世界で最も美しい顔100人」は、映画情報サイト『TC Candler』が1990年から毎年発表しているものです。毎年世界中の女優さんやタレントさんから選ばれ、日本人も割と多くランクインしたりしています。

ちなみに、日本では「世界で最も美しい顔100人」と言われていますが、原題は「BEAUTIFUL FACES」で“100人”という表記はいらなかったりします。

日本では、日本人がランクインするとかなり嬉しいらしく、喜んでワイドショーなどで報道されたりしてますからご存知の方も多いと思います。

映画情報サイト『TC Candler』の正体

で、この「世界で最も美しい顔100人」が掲載される『TC Candler』という映画情報サイトですが、これだけ話題になってるからかなり海外では評価されているサイトだと思うでしょう。

でもこれ、実は個人サイトなんです。いち映画評論家のTC Candlerさんが運営してるサイトです。

映画情報サイトといっても、今はTwitter、Facebook、Instagram、YouTubeで情報を提供しているようですが。

「TC Candler」『Twitter』

https://twitter.com/tccandler 「TC Candler」『Facebook』

https://www.facebook.com/independentcritics/ 「TC Candler」『Instagram』

https://www.instagram.com/tccandler/ 「TC Candler」『YouTube』

https://www.youtube.com/user/tccandler/

「世界で最も美しい顔100人」は主観的なランキング

え?じゃあ「世界で最も美しい顔100人」って、もしかしてTC Candlerさんの個人的趣味で選んでるの?って思うじゃないですか。

調べてみたら、2014年のときにサイトに掲載されていた断り書きがあります(オリジナルはもう存在しませんが、アーカイブがありました)。

「100 Most Beautiful Faces 2014… | Independent Critics by TC Candler(インターネット・アーカイブ)」

『Internet Archive: Wayback Machine』

https://web.archive.org/web/20141228093537/http://www.tccandler.com/100-beautiful-faces-2014/

この中に、「The Independent Critics List is not a popularity contest」「The Independent Critics List intends to inform public opinion rather than reflect it.」「lists are very subjective」とあります。リストはとても主観的で、世論を反映したものじゃなくて世論を創り出すもので、とても主観的だ、ということですね。

「世界で最も美しい顔100人」には何の権威もない

つまり、「世界で最も美しい顔100人」というのは、TC Candlerというオッサンが、自分の好みの顔を世界中から集めて勝手にランキングしている、というわけです。

実際、海外ではネットでは少々話題になるものの、そんなに報道されたりするものではないみたいです。だって、ひとりの映画好きなオッサンが主観的に決めたランキングだもの。

一方、日本はテレビで取り上げて「すごい!これまでで最高位!」とか「さすが世界で通用する顔だ!」とかいって嬉しがったりしてるわけです。

なかなか滑稽だなぁ。

最後に

しかし、TC Candlerさんはきっとこのランキングのために一年間ずっと世界中の映画やドラマや歌番組なんかを全部チェックして「あ、この子キレイ」「あ、この人はさすがや、今年も入れよう」とか言ってるんです。それをもう30年近く続けてるんですね。

キモッ。

しかし、その努力はなかなかすごいですよね。みんなで見習いましょう。

