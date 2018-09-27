欧州の宇宙飛行士アレクサンダー・ゲルスト氏（@Astro_Alex）による「国際宇宙ステーションから撮影した台風24号（チャーミー／TRAMI）」の姿が9月25日、Twitterにて公開されました。

チャーミーという名称は、ベトナムが命名したもので、バラ科の花の名前と言われています。国際宇宙ステーションから見るチャーミーは巨大な白い花の様にも見えますが、アレクサンダー・ゲルスト氏はTwitterで「誰かが地球の栓を抜いたようだ」と表現しています。

As if somebody pulled the planet’s gigantic plug. Staring down the eye of yet another fierce storm. Category 5 Super Typhoon Trami is unstoppable and heading for Japan and Taiwan. Be safe down there! #TyphoonTrami pic.twitter.com/4VmY2hhj2c

- Alexander Gerst (@Astro_Alex) 2018年9月25日



今後のチャーミーの進路は、29日には沖縄方面に向かい、来週には本州に接近・上陸すると予測されています。常に最新情報を確認し、警戒を怠らないようにしてください。

Image Credit：Twitter／ESA