¡Ú¥à¡¼Åª¥¹¥¯¡¼¥×¡ª¡Û1965Ç¯UFOÄÆÍî»ö·ï¤Ë¿·»ö¼Â¡ª¥±¥¯¥¹¥Ð¡¼¥°»ö·ï¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó
1965Ç¯12·î9Æü¡¢¸á¸å5»þ¾¯¤·Á°¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÌÉô¤Î¾å¶õ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ëÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÈô¹ÔÊªÂÎ¤¬½Ð¸½¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¡¢¡Ö¶õ¤ò²Ð¤Î¶Ì¤Î¤è¤¦¤ÊÊªÂÎ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÊªÂÎ¤Ï¡¢ËÌ¤«¤éÆî¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²£ÀÚ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢ÅÓÃæ¤ÇÆîÅì¤Ø¤È¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢½£¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°ÆîÅì¤ÎÄ®¥±¥¯¥¹¥Ð¡¼¥°¤Î¿¹¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÍî²¼¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÌî¼¡ÇÏ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉÃÄ°÷¤ä¿·Ê¹µ¼Ô¤Ê¤É¤¬¡¢¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤¯¡¢¸½¾ì¤Ï½£·Ù»¡¤ä·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸·½Å¤ËÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅöÆü¤Î¸á¸å9»þ¡¢ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¡¢¸ø¼°µ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÍ½È÷Ä´ºº¤Ç¡¢¹Ò¶õµ¡¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ð¨ÀÐ¤Þ¤¿¤Ï¿Í¹©±ÒÀ±¤¬Âçµ¤·÷¤ËºÆÆÍÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È30Ê¬¤Û¤É¤ÇÃÏ¸µ¤Î·³´ðÃÏ¤«¤éÀ¼ÌÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤¬¡¢Â³Êó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢»öÂÖ¤Ï°ìÅ¾¤¹¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÈÃÏ¸µ¤Î·³Åö¶É¤Ï¡Ö¥±¥¯¥¹¥Ð¡¼¥°¤Ë¤Ï²¿¤âÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤Ã¤µ¤¤¤ÎÀâÌÀ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÃÏÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¥É¥ó¥°¥ê·Á¤ÎÊªÂÎ
¤À¤¬¡¢À¼ÌÀ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë½£·Ù»¡¤ä·³¤Ë¤Þ¤®¤ì¤ÆÄÆÍî¸½¾ì¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ·â¤·¡¢¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¼«·Ù¾ÃËÉÃÄ¤Î¥¸¥à¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¡¢ÃÏÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿·Á¤ÇÄÆÍî¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡ÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¯¤¹¤ó¤À¶â¿§¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄìÉô¤ÎÄ¾·Â¤ÏÌó3¡Á4¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¹¤µÌó5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥É¥ó¥°¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊªÂÎ¤ÎÄìÉô¤Ë¤Ï¶â¿§¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¼è¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡¢É½ÌÌ¤Ë¤ÏÅÀ¡¢»Í³Ñ·Á¡¢¤Þ¤¿¤Ï±ß¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤È¤âÊ¸»ú¤È¤â¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Àþ¹ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Þ¥ó¥¹¥¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¬¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£
¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢Ê¸»ú¤¬¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¡ÂÎ¤¬¥½Ï¢¡Ê¸½¥í¥·¥¢¡ËÀ½¤À¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Æ±Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿Í¹©±ÒÀ±¡Ö¥³¥¹¥â¥¹96¡×¤¬Âçµ¤·÷¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¶õ·³¤ÎUFOÄ´ººµ¡´Ø¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë·ï¤Î±ÒÀ±¤¬¥±¥¯¥¹¥Ð¡¼¥°¤ØÄÆÍî¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¤ÈÊó¹ð¡£»ö¼Â¡¢¥¢¥á¥ê¥«±§Ãè»ÊÎáÉô¤È¥í¥·¥¢±§Ãè¶É¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢Æ±±ÒÀ±¤¬Æ±Æü¸áÁ°3»þ18Ê¬¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥«¥Ê¥À¤ÎÂçµ¤·÷¤ËºÆÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»ö¼Â¤«¤é±ÒÀ±Íî²¼Àâ¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Ë½»¤à¥Ó¥ë¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¸½¾ì¤ËÀè¾è¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØNASA¡Ù¤Îµ¾Ï¤ò¤Ä¤±¤¿Çò¤¤ºî¶ÈÉþ»Ñ¤ÎÃË¤¬¿ôÌ¾¡¢µðÂç¤ÊÇò¤¤È¢¤ò¸½¾ì¤«¤é±¿¤Ó½Ð¤¹¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍâÆü10Æü¤Î¸áÁ°1»þ¤¹¤®¤Ë¤âËÉ¿å¥·¡¼¥È¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÀÑ²Ù¤òºÜ¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢¿¹¤ÎÃæ¤«¤éÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¶á¤¯¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¤êµî¤ë¤È¡¢½£·Ù»¡¤ä·³¤âÅ±Âà¤·¡¢¿¹¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¼ä¤ò¼è¤ê¤â¤É¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢»ö·ï¤Ï²¿¤Î²ò·è¤â¤ß¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤ä¤¬¤Æ¿Í¡¹¤Îµ²±¤«¤éÇö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤ò±£ÊÃ¤·¤¿À¯ÉÜ¤ÈNASA
»þ¤ÏÎ®¤ì¤Æ2003Ç¯10·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤Î²ñÄ¹¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥Þ¡¼¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥±¥¯¥¹¥Ð¡¼¥°¤ËÄÆÍî¤·¤¿ÊªÂÎ¤¬UFO¤È´Ø·¸¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¹ñÌ±¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¾ðÊó³«¼¨¤òµá¤áÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æµ¯ÁÊ¤¹¤ë¹½¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÏÀÁè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢NASA¤È¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¥Þ¡¼¤ÎÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢NASA¤Ï»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë36·ï¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤À¤¬¿¿Áê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÊý¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¡á¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¤È¶õ·³¤Ï¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
2005Ç¯¤ËNASA¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é¥³¥¹¥â¥¹96¤ÎÉôÉÊ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¤ÈºÆÅÙÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ïµ½âÖ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¡£ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿NASA¤Ï¡¢2007Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤ËºÆÄ´ºº¤òÌóÂ«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËàµÏ¿Ê¸½ñ¤òÊ¶¼º¤·¤¿á¤È²óÅú¤·»ö·ï¤ò±£ÊÃ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿±£ÊÃ¹©ºî¤ò¤è¤½¤Ë¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÌÜ·â¾Ú¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Èà¤é¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¡¢à¶Ã¤¯¤Ù¤¿·»ö¼Âá¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¿¹¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤¿´ñ²ø¤Ê¶«¤ÓÀ¼
ÃÏ¸µ¤Ç¡ÖÌ¤²òÌÀ¸½¾ÝÄ´ºº²ñ¡×¤ò¼çºË¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¡¦¥´¡¼¥É¥ó¤Ï¡¢»ö·ïÅö½é¤«¤é¿¿Áê¤ò摑¤à¤Ù¤¯ÄÉÀ×Ä´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£Èà¤ÏÄ´ºº¤Î²áÄø¤Ç¡Ö¿Í´Ö¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ñ²ø¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿!!¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î¾Ú¸À¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥¯¥¹¥Ð¡¼¥°¤«¤éÌó60¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÄ®¥¸¥ç¥ó¥º¥¿¥¦¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥É¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï»ö·ïÅöÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢Í§¿Í¤È¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¥±¥¯¥¹¥Ð¡¼¥°¤Î¿¹¤ÎÃæ¤ËÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÊªÂÎ¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¡£
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»½£·Ù»¡¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤òÀâ¤Éú¤»¡¢¥±¥¯¥¹¥Ð¡¼¥°¤Î¿¹¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬¥±¥¯¥¹¥Ð¡¼¥°¤ØÅþÃå¤·¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¤â¤¦Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ææ¤ÎÊªÂÎ¤¬Íî²¼¤·¤¿¸½¾ì¤Ï¤¹¤°¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¼þÊÕ°ìÂÓ¤ÏÉðÁõ¤·¤¿½£·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸·½Å¤ËÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¸·²üÂÖÀª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÄÆÍî»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢Éõº¿¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤ÎÏÆ¤«¤é¤³¤Ã¤½¤ê¤È¿¹¤ÎÃæ¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¿Ê¤ó¤À¤È¤³¤í¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£100¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë·³¿Í¤¬¹ø¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¹½¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÂâÎó¤òÁÈ¤ó¤Ç¿¹¤Î±ü¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î½Å¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤Ë¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢·³»ö·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤µ¤¨ºø³Ð¤·¤¿¤¬¡¢·³Ââ¤¬¿¹¤Î±ü¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÆÍÁ³¡¢¶²¤í¤·¤¤À¼¤¬¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÇ¡¡¢à²¿¤«á¤ÎÆ°Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¿Í´Ö¤¬È¯¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç¤¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤À¼¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤½¤ÎÀ¼¤¬¼ª¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¡ÂÎÆâÉô¤ËÅë¾è¼Ô¤¬¤¤¤¿!!
¥´¡¼¥É¥ó¤Ï¡¢UFOÄÆÍî¸½¾ì¤Çµ¡ÂÎ²ó¼ý¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Ê¼»Î¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤È¤â¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ç¥¨¥ë¤â¤Þ¤¿¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢¸½¾ì¤Î·³Ââ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¦·³¾¹»¤¬¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ë¡Ö´ñÌ¯¤Ê¶âÂ°¤ÎÊªÂÎ¤¬¶õÃæ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤Î½êÂ°¤äÀµÂÎ¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²¾Ì¾¤Ç¥´¡¼¥É¥ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¸¥ç¥¨¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÅÓÃæ¤«¤é½ù¡¹¤ËÉ½¾ð¤¬ÆÞ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤¿¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¿¼¤¯»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¿ÍÊª¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢Î¦·³¾¹»¤¬¥Ï¥Ã¥Á¤ò±¦¤«¤éº¸¤Ë²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤éà¥·¥å¥ë¥ë¥ëá¤È¤¤¤¦²¿¤«¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´ñÌ¯¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ï¥Ã¥Á¤ÏÆâÂ¦¤«¤é³«¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾¹»¤¬¥Ï¥Ã¥Á¤ò³«¤¯¤È¡¢Ãæ¤Ë¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ê°Û¾ï¤ËÄ¹¤¤ÏÓ¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â»Ø¤Ï2ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬àÆâÉô¤Ë¤â¤Ã¤È²¿¤«¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤á¤È¶«¤Ö¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢¶âÂ°Æ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¦¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¸¥ç¥¨¥ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤¦1ËÜÏÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾åÆâÉô¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÆÍî¤·¤¿µ¡ÂÎ¤ËÀ¸¤¤¿¾èÁÈ°÷¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ïà¿Í´Ö¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÏÓá¤ò¤â¤ÄÀ¸Êª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥à¡¼2018Ç¯6·î¹æ¤è¤êÈ´¿è¡Ë
Ê¸¡áÊÂÌÚ¿°ìÏº¡Ü±óÌî¤½¤é
¡Ö¥à¡¼PLUS¡×¤ÎÄ¶¾ï¸½¾Ý¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥³¥Á¥é