6日21:40現在、鳥取県・岡山県・広島県・福岡県・佐賀県・長崎県に大雨特別警報が発表されています。これまでに経験したことのないような大雨となっています。最大級の警戒をしてください。



【大雨特別警報】

＜鳥取県＞

・東部 ：鳥取市南部、若桜町、智頭町、八頭町



＜岡山県＞

・南部 ：岡山市、吉備中央町、総社市、笠岡市、井原市、高梁市

・北部 ：新見市、真庭市、新庄村、津山市、鏡野町、美咲町、美作市、奈義町、西粟倉村



＜広島県＞

・安芸太田町を除く全域



＜福岡県＞

・福岡地方 ：福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、糸島市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町

・北九州地方：北九州市、中間市、水巻町、岡垣町、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

・筑豊地方 ：直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町

・筑後地方 ：久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町、八女市、広川町



＜佐賀県＞

・全域



＜長崎県＞

・南部 ：長崎市、長与町、時津町、諫早市、大村市、西海市(江島・平島を除く)

・北部 ：松浦市、佐世保市(宇久地域を除く)、東彼杵町、川棚町、波佐見町



大雨による重大な災害の危険性が著しく高まっており、数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。



【ドキュメント】

＜7月6日＞

・17:10 福岡県、佐賀県、長崎県の一部地域に大雨特別警報発表。

・19:40 鳥取県、岡山県、広島県の一部地域に大雨特別警報発表。



【過去に発表された特別警報】

・2017年 7月 5日〜 6日 大雨 福岡県、大分県

・2017年 7月 5日 大雨 島根県

・2016年10月 3日 暴風・波浪・高潮・大雨 沖縄県

・2015年 9月11日 大雨 宮城県

・2015年 9月10日〜11日 大雨 栃木県、茨城県

・2014年 9月11日 大雨 北海道

・2014年 8月 9日 大雨 三重県

・2014年 7月 9日 大雨 沖縄県

・2014年 7月 7日〜 9日 暴風・波浪・高潮・大雨 沖縄県

・2013年 9月16日 大雨 京都府、滋賀県、福井県



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