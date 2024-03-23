季節の移り変わりの時季は、長雨になることがあります。春から夏の梅の実がなる頃の「梅雨」だけでなく、秋から冬には「秋雨」や「秋霖（しゅうりん）」、秋から冬のサザンカが咲くころに「サザンカ梅雨」などと呼ばれる長雨があります。 【写真を見る】”菜種梅雨”ならぬ ”さくら梅雨”？ 23日（土）以降はさくら開花ラッシュの一方で… 警報級大雨のおそれも この時期の冬から春に移り変わる時期は、菜の花が咲く頃の「菜種