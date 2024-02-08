2年ぶりの積雪となった東京。都心では多くの帰宅困難者が出た一方、会社から「帰宅命令」を受け家路についた人も。 【映像】なぜ「早退扱い」になるのか？しかし、「帰宅命令」を受け早退した場合の「給与」はどうなるのか？社会保険労務士の稲富光平氏は「大雪や台風の影響で公共交通機関の乱れによる帰宅困難が予想され、会社が従業員に帰宅命令を出す場合、会社都合、今回の場合は『安全確保のためによる休業』とし