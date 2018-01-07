ポドルスキ好かれ過ぎ！彼が切るケバブ、「5時間待ち」も
『Mirror』は6日、「ルーカス・ポドルスキのケバブレストランに、開店5時間前からファンが並んでいた」と報じた。
ヴィッセル神戸に所属している元ドイツ代表FWポドルスキ。現在は太ももの怪我からのリハビリを進めている。
その間に彼は、故郷ケルンに進出したケバブレストラン『Mangal Doner』のオーナーとなり、土曜日にオープンの日を迎えた。
Lukas Podolski, Köln'de dönerci dükkanı açtı. Hayırlı işler @Podolski10 😉 pic.twitter.com/XMOLPJkHZG
— Webaslan.com (@webaslan) 2018年1月6日
ポドルスキ自身がナイフを持って肉を切り分けるとあって、なんと開店5時間前からお客さんが並び始めたという。
オープン後ポドルスキはケバブの切り分けを見せたほか、集まった何千人ものファンにサインをしていたとのこと。
A night to remember in Cologne, the beginning of a new fun chapter. The best döner out there. Thank you all for coming and I hope you enjoyed it ! 👍🏻😋 #Mangal #Döner #Poldi #Gazver #Dönercipoldiusta pic.twitter.com/OIvkbeLU8j
— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 2018年1月6日
ポドルスキはケルンにアイスクリームパーラーの『Ice Cream United』を所有しており、アパレルブランドの『Strassen Kicker』も経営している。