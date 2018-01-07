ポドルスキ好かれ過ぎ！彼が切るケバブ、「5時間待ち」も

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『Mirror』は6日、「ルーカス・ポドルスキのケバブレストランに、開店5時間前からファンが並んでいた」と報じた。

ヴィッセル神戸に所属している元ドイツ代表FWポドルスキ。現在は太ももの怪我からのリハビリを進めている。

その間に彼は、故郷ケルンに進出したケバブレストラン『Mangal Doner』のオーナーとなり、土曜日にオープンの日を迎えた。

ポドルスキ自身がナイフを持って肉を切り分けるとあって、なんと開店5時間前からお客さんが並び始めたという。

オープン後ポドルスキはケバブの切り分けを見せたほか、集まった何千人ものファンにサインをしていたとのこと。

ポドルスキはケルンにアイスクリームパーラーの『Ice Cream United』を所有しており、アパレルブランドの『Strassen Kicker』も経営している。