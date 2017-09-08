¤â¤¦°ì²ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ªÃË¤¬½÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡ÖÃË¥¦¥±È´·²¡×¤Î¥»¥ê¥Õ4¤Ä
¸«¤¿ÌÜ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ì¯¤ËÃËÀ¥¦¥±¤Î¤è¤¤Á¢¤Þ¤·¤¤½÷»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ÎÈë·í¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÃËÀ¤È¤Î²ñÏÃ¤ËÃË¥¦¥±¤Î¤è¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¿¥¤ê¤Þ¤¼¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÃË¥¦¥±¤Î¤è¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï°ì¸À¤ÇÃËÀ¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡ªÃË¥¦¥±È´·²¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ù¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ü¡Ê1¡Ë¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ø¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡Ù¡Ê29ºÐ¡¿IT¡Ë
ÃËÀ¤Ë¤Ï½÷À¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤«¤éÍê¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÍê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤¹¤ë´î¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃË»Ò¤Ë¤«¤®¤é¤º¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ê¤É¤Ë¤â¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò´ÊÃ±¤Ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃË»Ò¤Ë²Ä°¦¤¤¸ýÄ´¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö²¶¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦¡¢Îø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë»×¤¤ ¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¡ü¡Ê2¡Ë¡Ö·ëº§¼°¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ø·ëº§¼°¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©·ëº§¼°¤òÀ¹Âç¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤È¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê26ºÐ¡¿´ë²è¡Ë
¶áÇ¯¤Ï¥·¥ã¥¤¤ÊÁð¿©ÃË»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤ÏÎø°¦¤Ë¸Â¤é¤º¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¾Ã¶ËÅª¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤Èà½÷¤Î¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬°ú¤±¤Æ¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ù¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÃËÀ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë·ëº§¼°¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤éËÜ²»¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡Ö·ëº§¼°¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡Ö¤³¤Î»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë¤È·ëº§¼°¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë¼«Ê¬¤È¤Î·ëº§¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¹¥ÅÔ¹ç¤ÊÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ü¡Ê3¡Ë¡Ö¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ø¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Í¡Ù¡Ê32ºÐ¡¿±Ä¶È¡Ë
½÷À¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÎÊÝ¸îËÜÇ½¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð½÷À¤è¤ê¤â¤¹¤°¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢½÷À¤Î¤Þ¤¨¤Ç¤Ïº¬µò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤ê¡¢°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦ÃËÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤¿¤Á¤Î´êË¾¤òËþ¤¿¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ì¤ÎÎÉ¤µ¤òÊ¬¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤Ì¼¤À¤Ê¡×¤È¡¢ÆÝµ¤¤Ë´î¤ÖÃËÀ¤«¤é¹¥´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ð¥«¤ÊÃË¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ÈÄ´»Ò¤Å¤«¤»¤ÆÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤¬´Î¿´ ¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ê4¡Ë¡Ö¤ª¼ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ø½÷À¤ÎÊý¤«¤é¤ªÍ¶¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ê30ºÐ¡¿¾¦¼Ò¡Ë
¶áÇ¯¤Ï°û¤ß²ñ¤ò·ù¤¬¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤â¤¢¤Þ¤êÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ò°û¤ß¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÁê¼ê¤¬½÷À¤À¤È¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ·ù¤¬¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ¾·×¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á½÷À¤«¤é¡Ö¤ª¼ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÜ¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤À¤È¹¥´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Û¤«¤ÎÍ§¿Í¤äÆ±Î½¤ò¸ò¤¨¤¿°û¤ß²ñ¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Áê¼ê¤Ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë ¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
°Ê¾å¡¢¡Ø¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡ªÃË¥¦¥±È´·²¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÊÝ¸îËÜÇ½¤ò»É·ã¤·¤¿¤ê¡¢ÃËÀ¤¬¤·¤ê¹þ¤ß¤·¤Æ¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½÷À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃËÀ¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈñÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·Ã¯¤â½ý¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¤¸å¤ì¤»¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÊÊ¸¡¿Îø°¦jpÊÔ½¸Éô¡Ë
¤½¤ÎÈë·í¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÃËÀ¤È¤Î²ñÏÃ¤ËÃË¥¦¥±¤Î¤è¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¿¥¤ê¤Þ¤¼¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÃË¥¦¥±¤Î¤è¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï°ì¸À¤ÇÃËÀ¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡ªÃË¥¦¥±È´·²¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ù¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ü¡Ê1¡Ë¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ø¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡Ù¡Ê29ºÐ¡¿IT¡Ë
ÃËÀ¤Ë¤Ï½÷À¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤«¤éÍê¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÍê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤¹¤ë´î¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃË»Ò¤Ë¤«¤®¤é¤º¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ê¤É¤Ë¤â¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò´ÊÃ±¤Ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃË»Ò¤Ë²Ä°¦¤¤¸ýÄ´¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö²¶¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦¡¢Îø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë»×¤¤ ¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¡ü¡Ê2¡Ë¡Ö·ëº§¼°¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ø·ëº§¼°¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©·ëº§¼°¤òÀ¹Âç¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤È¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê26ºÐ¡¿´ë²è¡Ë
¶áÇ¯¤Ï¥·¥ã¥¤¤ÊÁð¿©ÃË»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤ÏÎø°¦¤Ë¸Â¤é¤º¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¾Ã¶ËÅª¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤Èà½÷¤Î¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬°ú¤±¤Æ¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ù¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÃËÀ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë·ëº§¼°¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤éËÜ²»¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡Ö·ëº§¼°¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡Ö¤³¤Î»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë¤È·ëº§¼°¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë¼«Ê¬¤È¤Î·ëº§¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¹¥ÅÔ¹ç¤ÊÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ü¡Ê3¡Ë¡Ö¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ø¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Í¡Ù¡Ê32ºÐ¡¿±Ä¶È¡Ë
½÷À¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÎÊÝ¸îËÜÇ½¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð½÷À¤è¤ê¤â¤¹¤°¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢½÷À¤Î¤Þ¤¨¤Ç¤Ïº¬µò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤ê¡¢°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦ÃËÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤¿¤Á¤Î´êË¾¤òËþ¤¿¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ì¤ÎÎÉ¤µ¤òÊ¬¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤Ì¼¤À¤Ê¡×¤È¡¢ÆÝµ¤¤Ë´î¤ÖÃËÀ¤«¤é¹¥´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ð¥«¤ÊÃË¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ÈÄ´»Ò¤Å¤«¤»¤ÆÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤¬´Î¿´ ¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ê4¡Ë¡Ö¤ª¼ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ø½÷À¤ÎÊý¤«¤é¤ªÍ¶¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ê30ºÐ¡¿¾¦¼Ò¡Ë
¶áÇ¯¤Ï°û¤ß²ñ¤ò·ù¤¬¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤â¤¢¤Þ¤êÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ò°û¤ß¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÁê¼ê¤¬½÷À¤À¤È¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ·ù¤¬¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ¾·×¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á½÷À¤«¤é¡Ö¤ª¼ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÜ¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤À¤È¹¥´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Û¤«¤ÎÍ§¿Í¤äÆ±Î½¤ò¸ò¤¨¤¿°û¤ß²ñ¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Áê¼ê¤Ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë ¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
°Ê¾å¡¢¡Ø¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡ªÃË¥¦¥±È´·²¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÊÝ¸îËÜÇ½¤ò»É·ã¤·¤¿¤ê¡¢ÃËÀ¤¬¤·¤ê¹þ¤ß¤·¤Æ¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½÷À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃËÀ¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈñÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·Ã¯¤â½ý¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¤¸å¤ì¤»¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÊÊ¸¡¿Îø°¦jpÊÔ½¸Éô¡Ë