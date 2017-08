本体はミニサイズに。コントローラーはオリジナルを忠実に再現

海外版とは少しずつ違う全21タイトルを本体に収録

【1990年〜1992年発売のタイトル】

【1993年〜1994年発売のタイトル】

【1995年〜1996年発売のタイトル +1】

ミスっても少し前に巻き戻せる「リプレイ」など新機能いろいろ

“予約受付は9月中旬以降”というアナウンスも!

そろそろ買うための準備を始めなくては。 スーパーファミコン (スーファミ)のミニサイズ復刻版となる『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』が2017年10月5日に発売されます。 懐かしい スーファミを手のひらサイズにした本体には、厳選された21本のゲームタイトルを内蔵。テレビにつなげば当時さながらに名作を楽しめる新型ゲーム機となっています。価格は税別7980円、対象年齢はCERO B(12才以上対象)。本体には専用コントローラー×2のほか、HDMIケーブル、電源供給用USBケーブルが付属します。本製品のWebサイトも先日オープンとなり、いよいよ詳細も明らかに。というわけで今回は最新情報をまとめてお送りします。手のひらに収まるミニサイズとなった『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』。当時のゲームカセットを挿し込むことはできないものの、HDMIケーブルでテレビにつないで電源を入れればすぐに内蔵のゲームをプレイできます。なおコントローラーの方は当時の大きさ・形状を忠実に再現。昨年発売されたミニファミコンではコントローラーまでミニサイズになった点に賛否ありましたが、遊びやすさの点で今度は安心できそうです。本体のサイズは、高さ40.5mm×幅110mm×奥行き133mm。コントローラーのサイズは、高さ25.7mm×幅144mm×奥行き63.3mm。ケーブルの長さは1.4m。本機にあらかじめ収録されるゲームは、1990年〜96年に発売されたスーファミの選りすぐりタイトルのほか、当時未発表だった『スターフォックス2』を加えた全21タイトル。なお“ミニスーファミ”は米国仕様の『SNES Classic』も発表されており、こちらは製品名・外観・収録されるゲームのいずれも日本版とは異なるものとなっています。スーファミが発売された1990年以降、初期のタイトルでは『スーパーマリオワールド』『F-ZERO』『がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻』『超魔界村』『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』『スーパーフォーメーションサッカー』『魂斗羅スピリッツ』『スーパーマリオカート』を収録。質、量ともに充実したスーファミ黄金期・93〜94年のタイトルでは『スターフォックス』『聖剣伝説2』『ロックマンX』『ファイアーエムブレム 紋章の謎』『スーパーメトロイド』『ファイナルファンタジーVI』『スーパーストリートファイターII ザ ニューチャレンジャーズ』『スーパードンキーコング』という8本が収録に。スーファミ時代後期・95〜96年発売のタイトルでは『スーパーマリオ ヨッシーアイランド』『パネルでポン』『スーパーマリオRPG』『星のカービィ スーパーデラックス』を収録。これに加え、当時発売されなかった幻のタイトル『スターフォックス2』が初収録に。本作はすぐに遊ぶことはできないようになっており、『スターフォックス』の最初のステージをクリアすればプレイ可能になるとのこと。本機のリセットボタンを押すと、ゲーム画面から「ホームメニュー」に移動するようになっています。ここでは、プレイ途中のゲームの中断ポイントを作成できる“いつでもセーブ”、画面の表示をアナログテレビ風にできる“画面モード変更”など便利な機能が利用可能に。これらの機能は、ミニファミコンで好評だったものを踏襲しつつさらに進化させたものです。新要素としては、保存した中断ポイントから一定時間“巻き戻し”ができるリプレイ機能に注目。巻き戻せる時間は、アクションゲームでは40秒〜50秒、RPGなどでは4分〜5分程度とのこと(任天堂のトピックスより)。このほかの新機能については、詳しい紹介映像もアップされています。1990年に発売されたスーファミを27年越しに復活させる本機は、パッケージのデザインも徹底的なまでにスーファミを模したものとなっています。『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』パッケージ。別売の『ニンテンドー USB ACアダプター』(希望小売価格:1000円+税)。こちらは必須ではなく、『ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ専用ACアダプター』や市販のUSB対応ACアダプターでも代用可能。スーファミ世代としてはここまでで期待値MAX状態。あとは予約をすませて発売日を待ちたいところですが、任天堂によれば店頭などでの予約受付は9月中旬以降とのこと。果たして今回も予約時点で争奪戦となってしまうのでしょうか……? 潤沢な在庫が確保されるのを祈るばかりです。[任天堂HP]「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」の情報を掲載しました。選りすぐりの21タイトルを収録して、2017年10月5日 7,980円(税別)にて発売。なお、店頭などでの予約受付は9月中旬以降を予定しています。 https://t.co/dwYyZ12jKZ pic.twitter.com/LeqWU88mY3- 任天堂株式会社 (@Nintendo) 2017年8月22日文/柳 雄大(c) Nintendo(c) 1991 Konami Digital Entertainment(c) 1992 Konami Digital Entertainment(c) CAPCOM CO., LTD. 1991, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.(c) CAPCOM CO., LTD. 1993, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.(c) CAPCOM U.S.A., INC. 1993, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.(c) Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.(c) 1993 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.(c) 1994 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved. ILLUSTRATION/(c) 1994 YOSHITAKA AMANO(c) 1995 Nintendo/ SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved. キャラクター:(c) Nintendo, (c) SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.(c) 1990-1993 Nintendo/INTELLIGENT SYSTEMS(c) 1995 Nintendo/INTELLIGENT SYSTEMS(c) 1995 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo任天堂『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』Webサイト