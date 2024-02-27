女性保健師２人が任天堂（京都市南区）の産業医からパワハラを受けた上、雇用を拒否されたとし、地位確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が２７日、京都地裁であった。齋藤聡裁判長は一部のパワハラを認め、産業医と同社に１人当たり１０万円の支払いを命じた。地位確認は認めなかった。原告の２人は、将来の直接雇用を前提とする「紹介予定派遣」の保健師だった。弁護団によると、紹介予定派遣の雇用拒否をめぐる判決は全国初と