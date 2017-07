今秋発表と噂されるiPhone 8ですが、その正式名称は「iPhone Plus」かもしれません。これまでと異なる仕様も噂されています。

iPhone Plusが正式名称に?

さまざまなリーク情報を扱う『SLASHLEAKS』に投稿された情報によれば、今秋に発表されるiPhoneの名前は「iPhone Plus」です。

「Plus」が付くiPhoneは『iPhone 6 Plus』・『iPhone 6s Plus』・『iPhone 7 Plus』と、いずれもモデルを示す英数字が付いています。

過去のApple製品には『Macintosh』のアップグレード版として『Macintosh Plus』という名前の製品もあったので、それにならって、今年で発売10周年を迎えた初代iPhoneに対して「iPhone Plus」になるのかもしれません。

初代iPhoneのようなカラーも登場?

SLASHLEAKSへの投稿は、iPhone Plusには初代iPhoneを模したカラーとして「O7」が登場する、とも主張しています。そのほかのカラーバリエーションは不明です。

これまでiPhone 8の色に関する噂では、バリエーションが減るとか、4色展開になるといったものがありました。

初代iPhoneのカラーバリエーションは1色のみ。表側のデザインは『iPhone 3G』に近く、丸みを帯びたデザインです。縁にはメッキ部品が装着されています。

背面上部は『MacBook Air』のような金属パーツで、下部は黒の樹脂。Appleロゴは鏡面仕上げです。

Touch IDを電源ボタンに内蔵?

さらに投稿では、iPhone Plusの電源ボタンに指紋を読み取るTouch IDセンサーが内蔵される、と主張しています。

Appleは電源ボタンなどにTouch IDを内蔵する特許を出願しており、他社からは電源ボタンに指紋センサーを内蔵したスマートフォンも発売されています。

可能性は皆無とは言えませんが、最近有力視されている「3Dセンサーによる顔認証」説や「背面にTouch ID搭載説」とは異なります。今回の噂を支持する情報も少ないため、続報が待たれます。

ワイヤレス充電器は付属?

iPhone Plusはワイヤレス充電が可能なので、そのワイヤレス充電に対応した充電器も付属する、と投稿には書かれています。

ただし、この説もAppleの動向を長年追う人物が主張する「ワイヤレス充電器は別売り」説とは異なります。

