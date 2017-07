いよいよ夏本番が近づいてきた今日この頃。夏といえば海、アイス、怪談ですよね(筆者には恋なんてものはなかった…)。ここではYouTuberたちが投稿している、背すじも凍るめちゃくちゃ怖い心霊体験動画を紹介して、みなさんの夏に涼を添えたいと思います。

出典:https://www.pakutaso.com/20170541143post-11627.html

百物語やホラー映画、テレビでの心霊系特番など、夏を涼しくしてくれる恐怖系コンテンツはたくさんあります。しかしYouTubeの心霊体験動画は、普段は楽しげに動画を投稿しているYouTuberたちが真剣に怯える姿が映し出されているので、その怖さも倍増します。

しかもYouTubeに数多ある心霊体験動画の中でも、今回紹介するのはかなりガチめの動画です。鳥肌はもちろんのこと、ハゲるだけでは済まないかもしれません。それでも良いという人だけ、この先に進んでください……。

フィッシャーズの沖縄出張心霊動画がアカン!

まずはチャンネル登録者数270万人を超える人気YouTuber「フィッシャーズ」の動画から紹介します。シルクさんはとある出来事をきっかけに霊感が身についてしまったらしく、この動画でもその能力が発揮されています。怖いから、そんなもの発揮しなくてもいいのに……。

【心霊】展望台にいる女性の霊を2人が完全にみてしまった。

フィッシャーズが行ったのは沖縄県名護市呉我にある「嵐山展望台」。沖縄ではかなり有名な心霊スポットで、展望台の目の前には、遺体を野ざらしにして葬った風葬の地や自殺の名所がある羽地内海が広がっています。これ、もう完全にアカン場所でしょ……。

出典:https://youtu.be/SC1n2MLsFEo

さらに展望台近くには、数十年前に民家で夫婦が惨殺されたという噂のある場所です。新聞の記事などは確認できませんでしたが、ネット上には「1973年3月30日」という事件の具体的な日付に言及している人もいました。これはいよいよマズそうです。

出典:https://youtu.be/SC1n2MLsFEo

最初はわきあいあいと展望台の階段を上っていたフィッシャーズ一行でしたが、展望台についたとたんにマサイさんが「何か」と遭遇。あまりにも驚いてしまったので、映像が途切れてしまいます。マサイさんが言うには青白い女性の顔を見たとのこと。も、もう帰ろうよう……。

出典:https://youtu.be/SC1n2MLsFEo

霊感のあるシルクさんが一人でぐるぐると展望台を歩いていると、ある場所だけ足音がこもることに気づきます。「何かいる」ことだけは確信するシルクさん。一度車に戻って、冷静なモトキさんとシルクさんで再度検証しに行くことにします。これ、筆者だったらお漏らし不可避ですね(真顔)

出典:https://youtu.be/SC1n2MLsFEo

二人で検証するうち、遂に女性の霊らしきものと遭遇します。シルクさんの背後に迫る「何か」をモトキさんが目撃したと言うのです。なんなん、ほんま……帰ろうよう……(二回目)

出典:https://youtu.be/SC1n2MLsFEo

こちらは動画の最後に表示されるモトキさん(左)とマサイさん(右)が描いた女性の似顔絵です。モトキさんは影しか見ていないようですが、マサイさんはかなりはっきりと見たようです。これが暗い闇からぬっと現れたら、気を失いそうです。

この女性が夫婦惨殺事件の奥さんの方なのか、はたまた羽地内海に身を投げた誰かなのかはわかりません。しかしどちらにせよ、何か計り知れない想いを抱えたまま死を迎えた人には違いありません。それが霊感のあるシルクさんに惹かれて、姿を現したのでしょう。

そう考えるとなんだか切ないですが、とんでもなく怖いことには違いありません。常に冷静なシルクさんとモトキさんは本当にスゴいですね。

え、誰の声?水溜りボンドの心霊動画がヤバい。

続いては科学系の検証動画で人気のYouTuber「水溜りボンド」の動画を紹介します。科学系に強い彼らだけあって、今回紹介する心霊動画も音声分析を使った本格的なものになっています。

心霊動画の声を分析したら今年一番怖い結果出てきた

水溜りボンドの二人はこの動画の中で、これまでの心霊動画の音声分析結果を紹介しています。検証した動画は全部で3本。そのうち2本で判明して欲しくない事実が判明してしまいます。

出典:https://youtu.be/6Jox3Jp7P3A

1本目はこちらの「心霊部屋で寝たらとんでもない夢みた!?」です。カンタさんが寝たのはYouTubeスペースで定期的に開催されている「特別動画制作プログラム」で作られたセットの中でした。かなりガチで作られたセットですが、こういう場所には人ならぬものが集まるもの。

そして案の定、セットの中で眠るカンタさんのもとにも、人ならぬものがやってきていました。

出典:https://youtu.be/6Jox3Jp7P3A

というのも音声分析にかけたところ、二人の声以外の誰かの「うん」という音声が入っていることが明らかになったのです。本来こういったセットでの撮影はお祓いをしてから行うものだそうですが、水溜りボンドの二人はこのときお祓いをせずに撮影を決行したのだとか。

そのせいで霊的な何かが入り込む余地があったのかもしれません。

出典:https://youtu.be/6Jox3Jp7P3A

しかしもっと怖いのは、この心霊部屋の動画を検証した動画「視聴者が気づいた動画内の謎の声が怖すぎる」に入り込んでいた音声です。このとき視聴者たちは動画の途中に「おまえたち」という声が入っていることに気づきます。

これだけでも十分に怖いですが、音声分析をするとさらに恐ろしいことがわかったのです。

出典:https://youtu.be/6Jox3Jp7P3A

なんと本当は「おまえたち」ではなく「お前こい」だったのです。いや、これ怒ってますやん!向こうの人ガチギレですやん!あまりにも霊だなんだと騒ぎ立てるので、人ならぬものの逆鱗に触れてしまったのでしょうか。

水溜りボンドの二人は動画外でも心霊現象に遭遇していたり、お祓いを受けたりしているようなので、本当に危ないかもしれません。視聴者をドキドキさせてくれるのは嬉しいのですが、ぜひ注意していただきたいですね。

はじめしゃちょーの心霊動画が(怖過ぎて)泣ける!

最後に紹介するのは皆さんご存知はじめしゃちょーの動画です。はじめしゃちょーもこれまで様々な心霊動画を投稿してきましたが、今回の動画はその中でも最新のものです(2017年6月17日現在)。

心霊スポット行ったらガチな心霊現象が起きた。【前編】

向かう先は静岡県と愛知県の県境にある旧本坂トンネル。このトンネルは山深い場所にあるのですが、現在は新しい本坂トンネルが開通したためあまり使われなくなっています。有名な心霊スポットで、主に女性の幽霊が現れることで知られています。

出典:https://youtu.be/iAiV32tD7zw

動画は前後編に分かれており、前編では「霊感が強い後輩」MASAYAさんと旧本坂トンネルを目指す珍道中が観られます。しかしMASAYAさんが旧本坂トンネルの噂について話し始めた頃から一気に動画はホラーモードに。はじめしゃちょーも帰りたくなってしまいます。

MASAYAさんの語り口がとびきり怖いので、現場にいない筆者まで帰りたくなってしまいました(どこへ)

心霊スポット行ったらガチな心霊現象が起きた。【後編】

後編ではいよいよトンネルに車で入ります。しかし何事も起きません。「これはいけそう」と思ったはじめしゃちょーとMASAYAさんは歩いてトンネルに入ることに。ところがその時……!

出典:https://youtu.be/-kIN9DeAcWg

車の天井を「コン、コン」と二回叩く音がしたのです。山の中なので「コトン」なら上から落ちてきた葉っぱや木の枝という可能性もありますが、二回叩くのは「何か」がいる可能性大……。しかも心霊現象はこれだけにとどまりません。気になる人はぜひ後編を最後まで観てみてください。

絶対観るなよ!絶対だぞ!

ここに来て暴露しますが、筆者は怖いものが大の苦手です。生まれてこのかたホラーから逃げて来た筆者がなぜこんな記事を書いたかというと、「苦手な自分が書いたら面白いリアクションができるかな」という下心からでした。結論を言うと、そんな気持ちで書くんじゃなかったとものすごく後悔しています。

ぜひこの後悔を読者のみなさんにも味わってほしいです。筆者と同じようにシャンプーで目が閉じれなくなったり、夜寝れなくなってほしいです。なのであえて言いましょう。YouTubeの心霊体験動画、絶対観るなよ!絶対だぞ!すっげえ怖いから、絶対観るなよ!

