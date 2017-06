01.

「おかえり」を大切にする

02.

ふたりで問題を解決する

03.

セックスライフを楽しむ

04.

ダメなところも受け入れる

05.

ひとりの時間も大切にしている

06.

過去のことは割り切っている

07.

お互いの優先順位が常に高い

08.

むやみに愚痴を吐かない

09.

素直に心を開いている

10.

リスペクトを忘れない

