© 1996-2017, Amazon.com, Inc. or its affiliates

今まで年額3,900円でしか利用できなかったAmazonプライムが、なんと月額400円で利用できるようになりました!

Amazonプライム会員になると、「お急ぎ便」や「お届け日時指定便」が何度でも無料で使えるようになり、「Prime Now」「Amazonフレッシュ」「Amazonパントリー」など様々なショッピングサービスが利用可能になります。

また、人気映画やドラマなどが見放題になる「プライム・ビデオ」や、100万曲以上が聴き放題になる「Prime Music」、さらにスマホやカメラで撮った写真を好きなだけ保存できる「プライム・フォト」や1ヶ月に1冊無料で本が読める「Kindleオーナーライブラリー」なども利用できるんです!

「Amazonプライムのサービスを受けたいけど、年単位で利用するかどうかはわからないから年額3,900円を払うのはちょっと・・・」と手が出せなかった人にとって、非常に利用しやすくなりましたね。

初めてAmazonプライムを利用する人を対象に、30日間無料体験キャンペーンも開催されています。

みなさん、この機会にAmazonプライムの素晴らしさを実感してみてください!

Amazonプライム会員になりたい人はこちらから→Amazon Prime - アマゾン

Amazonプライム会員だけが使えるサービス・特典について詳しくはこちら→Amazonプライムはお得? 特典をまとめてみた