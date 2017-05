ちょうど一年。この時よりさらに私のママと彼との絆が深くなっていて、娘としてとても嬉しい😌🍀神様ありがとう。#母の日 #happymothersday #thankyou

A post shared by Nana Tanimura OFFICIAL (@nanatanimura) on May 14, 2017 at 6:21pm PDT