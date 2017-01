01.

口だけの「女たらし」

心から愛する「紳士」

02.

理解していると勘違いする「女たらし」

一生理解できないと認める「紳士」

03.

計算高い「女たらし」

流れに身を任せる「紳士」

04.

付き合うまでが勝負な「女たらし」

付き合った後も大切にしてくれる「紳士」

05.

あだ名で呼んでくる「女たらし」

名前で呼んでくれる「紳士」

06.

気を使わない「女たらし」

気持ちを素直に伝える「紳士」

07.

約束を破る「女たらし」

約束を守る「紳士」

08.

つじつま合わせばかりしている「女たらし」

芯がしっかりしている「紳士」

09.

セックス目的の「女たらし」

一緒にいるだけで幸せな「紳士」

10.

下心のある「女たらし」

下心のない「紳士」

11.

酔わせたがる「女たらし」

時間を楽しみたい「紳士」

12.

男性のイメージが悪くなる「女たらし」

男性への不信感がなくなる「紳士」

13.

不安にさせる「女たらし」

不安にさせない「紳士」

14.

失恋に付け込んでくる「女たらし」

失恋を支えてくれる「紳士」

15.

自分勝手な「女たらし」

あなたを尊重してくれる「紳士」

16.

女性を見下す「女たらし」

女性を持ち上げてくれる「紳士」

17.

あなたを振り回す「女たらし」

真剣に恋愛をしてくれる「紳士」

18.

ケンカに勝とうとする「女たらし」

ケンカしても折れてくれる「紳士」

19.

なにも覚えてない「女たらし」

ちゃんと覚えていてくれる「紳士」

20.

知りたがらない「女たらし」

なんでも知りたがる「紳士」

21.

相手から大切にされたい「女たらし」

相手を大切にする「紳士」

22.

上辺だけの付き合いをする「女たらし」

深く繋がろうとする「紳士」

23.

相手を嫉妬させる「女たらし」

相手に嫉妬する「紳士」

24.

相手に依存してほしい「女たらし」

相手に自立していてほしい「紳士」

25.

日帰り旅行でも満足な「女たらし」

長い旅に出たいと思ってくれる「紳士」

Licensed material used with permission by Elite Daily