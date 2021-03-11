東日本大震災から10年
『東日本大震災から10年』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年4月1日
2021年3月31日
2021年3月17日
-
3月11日の給食に赤飯は「不適切」と差し替え「過剰反応」などの声も
ある学校の給食で赤飯が予定されていたが、不適切との声が上がり差し替えに
女性自身
-
スーパーボランティアの尾畠春夫さん 3.11は「別世界だった」
「ほかの被災地とは全然違う、本当の地獄絵図だった」と回想
NEWSポストセブン
2021年3月15日
2021年3月14日
-
震災で数百人の遺体発見と速報された荒浜地区 再びサーファーの姿も
足が遠のいていたサーファーたちが、近年戻ってくるようになったという
J-CASTニュース
-
東日本大震災から10年で生まれ変わった街 巨大防潮堤には複雑な思い
岩手、宮城、福島の3県には、総延長395kmに達する巨大防潮堤も建造された
NEWSポストセブン
-
「俺はお前らの素材かと」東京キー局が続けてきた被災地報道の罪
特に、東京から取材に来るキー局の報道に不信感を抱いているとのこと
ABEMA TIMES
2021年3月12日
-
東日本大震災での救援活動の裏側「生きて帰れないかもしれない」
福島第一原発の給水支援作戦の元指揮官は、出航時に受けた見送りを回顧
デイリー新潮
-
津波被災地の夜に「異様」な光景 1時間走っても誰にも会わない
人があふれる石巻市も日が落ちると、全く人影を見かけなくなるという
デイリー新潮
-
窪塚洋介「心機一転」と長かった髪をバッサリ切った近影を公開
東日本大震災から10年を迎え、「3.11 心機一転 髪切りました」とコメント
日刊スポーツ
2021年3月11日
-
非常用持ち出し袋に入れておきたい 100円ショップの頼れる防災グッズ
断水時に水を運ぶのに便利なウォータータンク、ホイッスル付きライト
All About
-
「現実を超えた現実」写真家が津波に飲み込まれたあの日を撮った訳
当時、多くの人が避難するも想定以上の津波が押し寄せた防災庁舎を撮影した
FNNプライムオンライン
-
東日本大震災から10年 日米首脳が異例となる共同メッセージ
被災者の支援など、より良い未来の実現のため手を携え前進していくと表明
共同通信
-
鳩山由紀夫氏、小泉純一郎氏に「政党作ってほしい」元首相が大集合
小泉純一郎氏や鳩山由紀夫氏ら歴代首相が参戦し、脱原発で大いに吠えた
東スポWEB
-
吹っ切れたと思っても見る津波の夢 福島で暮らし続けた26歳母親の10年間
「吹っ切れたと思っていたんですが、よく夢を見るんです」と女性
週刊女性PRIME
-
茨城県守谷市に東日本大震災の発生と同じ時刻の爆破予告 黙とう中止に
9日未明、市の問い合わせフォームに爆破を予告する投稿があったため
ABEMA TIMES
-
「人の声が聞こえない」西田敏行が見た震災1カ月後の故郷・福島
震災の1カ月後に福島に足を運んだが、最初に見た風景は忘れられないという
デイリースポーツ
-
津波で婚約者を失った市職員の後悔「なぜ守ってやれなかったのか」
地震直後に逃げた公園で婚約者の姿が見えたのに、声をかけられなかったそう
読売新聞オンライン
-
震災から10年、レディー・ガガが日本にエール「まるで昨日のこと」
レディー・ガガは、ビデオメッセージをTwitterに投稿している
読売新聞オンライン