2018年の引退・退団・戦力外（野球）
『2018年の引退・退団・戦力外（野球）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年3月21日
2019年1月5日
2018年12月12日
2018年11月28日
2018年11月4日
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ソフトバンクが達川光男ヘッド＆水上善雄守備走塁コーチの退団を発表
ソフトバンクは4日、両コーチが退団することを発表した
デイリースポーツ
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ソフトバンクが五十嵐亮太や城所龍磨など計8選手に戦力外通告
摂津正や五十嵐亮太、城所龍磨など計8選手が戦力外となった
デイリースポーツ
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ソフトバンクが城所龍磨に戦力外通告「それほど驚きはなかった」
「15年間強いホークスでプレーさせてもらえて感謝しかない」と話した城所
フルカウント
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高校で活躍しプロ入りするも…戦力外通告を受けた甲子園選手たち
大阪桐蔭出身で、藤浪晋太郎の1年先輩にあたる阪神・西田直斗
フルカウント
2018年11月2日
2018年10月30日
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巨人が辻東倫に戦力外を通告 現時点で15人が引退・自由契約に
巨人では現時点で15人が引退、もしくは自由契約となっている
スポーツ報知
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楽天が2日間で10選手に戦力外通告 2016年ドラフト4位・鶴田圭祐も
鶴田圭祐に来季の支配下選手契約をしない旨を伝えたという内容
フルカウント
2018年10月29日
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西武が元守護神・高橋朋己と来季契約せず 2017年ドラフト5位の与座海人も
2012年に西武入りした高橋は、2014年に守護神として29セーブを挙げていた
スポニチアネックス
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育成契約の山下亜文、森山孔介、松本龍憲 ソフトバンクが戦力外通告
ソフトバンクは29日、来季の選手契約を結ばない旨を通告したと発表した
フルカウント
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楽天イーグルスが聖澤諒や野元浩輝ら9選手に戦力外通告
寺岡寛治、野元浩輝、ジョシュ・コラレス、下妻貴寛、聖澤諒ら9選手
スポニチアネックス
2018年10月26日
2018年10月9日
2018年10月5日
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現役引退を決断した日本ハムの大嶋匠「ソフトにも恩返しを」
早稲田大学のソフトボール部からの入団という異例の経歴を持つ大嶋
スポーツ報知
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日本ハムが2人を戦力外に 異例経歴の大嶋匠は「すっきりしてる」
早大ソフト部出身という異例の経歴を持ちながら、2011年度に入団した大嶋
デイリースポーツ