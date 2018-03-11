イチローがマリナーズ復帰
『イチローがマリナーズ復帰』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年4月14日
2018年4月7日
2018年3月30日
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6年ぶりマリナーズ復帰のイチローに大歓声 監督「シアトル、ありがとう」
「イチローの名前がアナウンスされたときの興奮と衝撃は最高だった」と監督
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「シアトルを離れたくないな」 イチローが本拠地の大歓声に感慨
ファンから大歓声を浴び、第1打席では「イチローコール」も起こった
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イチローが開幕戦スタメン出場 本拠地大歓声「イチローコール」
試合前の選手紹介では、総立ちのファンから大歓声を浴びた
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2018年3月28日
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イチローが守備で軽快な動き 指揮官は手応え「格段に良くなってる」
3打数無安打1四球で終わったが、守備で軽快な動きを見せた
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イチローが不安払拭「セーフコ・フィールドに立つことが僕の目標に」
快音は響かなかったが、懸念材料だった足を気にする様子は全くなかった
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2018年3月23日
2018年3月16日
2018年3月15日
2018年3月14日
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イチローが今季1安打で金字塔 マリナーズ史上最高齢の安打記録
44歳のイチローが安打を打てば、マリナーズ史上最高齢の記録となるそう
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お金より夢を追い続けるイチロー 妻の凄腕「財テク術」が支えに？
エステ店経営や、不動産投資など100億円以上を妻が運用していると記者
女性自身
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イチローのマリナーズ復帰に「最悪の考え」地元紙で批判も
地元紙が実施したアンケート調査によると、約5割がイチローの復帰に否定的
Smart FLASH
2018年3月13日
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イチローの走塁は「最高であり続けている」 米専門家が指摘したすごさ
四球で出塁し、続く打者が長打を放つとぐんぐんスピードをあげて本塁へ
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イチローが移籍後初得点 スコット・サービス監督「なかなかいい」
粘った末の四球で出塁し、後続の三塁打で一塁から一気に生還する場面も
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イチロー復帰に異例の8499人総立ちコール「人の思いに応えたい」
名前が6年ぶりにコールされると場内のファンは総立ちになり、拍手を送った
スポニチアネックス
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マリナーズのGMがイチローの起用法を名言「レギュラーとしてプレー」
ディポトGMは「レギュラーとしてプレーしてもらう環境がある」と語った
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