福浦和也

千葉ロッテマリーンズに所属するプロ野球選手。1975年12月14日生まれ、千葉県習志野市出身。

2022年10月3日

2019年9月28日

2019年9月23日

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2017年12月24日