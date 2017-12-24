福浦和也
千葉ロッテマリーンズに所属するプロ野球選手。1975年12月14日生まれ、千葉県習志野市出身。
2022年10月3日
2019年9月28日
2019年9月23日
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引退試合前に小5息子と始球式で「対決」ロッテ福浦和也にファン感動
フルカウント
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福浦和也が引退試合で家族やファンに感謝「幸せな野球人生でした」
チームへの思いを語り、多くのことを学んで成長することができたと福浦
スポニチアネックス
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福浦和也の引退試合で次男が始球式「お父さんがバッターだったから」
「緊張したけどお父さんがバッターだったから投げやすかった」と次男
スポニチアネックス
2019年6月18日
2019年3月18日
2018年12月28日
2018年11月29日
2018年10月10日
2018年9月22日
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2000安打を達成したロッテ福浦和也 心身ともに限界のため登録抹消へ
井口資仁監督は福浦の出場選手登録抹消を決めた
スポーツ報知
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ロッテの福浦和也が通算2000本安打を達成 プロ野球史上52人目
8回の第4打席に二塁打を放ち、プロ野球史上52人目の通算2000本安打を達成
スポニチアネックス